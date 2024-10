Bloodstained: Ritual of the Night: Shutaro Ida zieht sich wegen Krebsdiagnose zurück

Seit 2021 arbeitete Castlevania-Veteran und Bloodstained-Designer Shutaro Ida neben neuen Inhalten für Bloodstained: Ritual of the Night im Hintergrund auch an einem Nachfolger zum beliebten Side-Scrolling-Action-Rollenspiel.

Diese Arbeiten muss Ida jetzt aufgrund eines Schicksalsschlags zumindest vorerst niederlegen. Wie er auf seinem X-Account bekannt gibt, wurde bei ihm Krebs diagnostiziert:

„Ich, Shutaro, auch bekannt als Curry Boy und Curry Sage, wurde mit Krebs diagnostiziert und habe nun meinen Kampf mit der Krankheit begonnen.“ „Ich hatte bereits damit begonnen, über die Fortsetzung von Bloodstained zu diskutieren, und ich habe verschiedene Ideen für das Spiel. Von nun an werde ich diese Arbeit in andere Hände legen. Ich danke euch für eure Unterstützung.“

Per Retweet wünscht Castlevania- und Bloodstained-Produzent Koji Igarashi eine gute Genesung und versichert gleichzeitig, sich in Idas Abwesenheit gut um Bloodstained 2 zu kümmern:

„Bis jetzt wurde die DS [Castlevania]-Serie und Bloodstained hauptsächlich von Director Shutaro produziert. Sie können wirklich als seine Werke bezeichnet werden.“ „Es ist ein großer Schlag, dass er sich von dem Projekt zurückzieht, aber wir werden unser Bestes tun, um dies auszugleichen. Wir hoffen, dass er sich bald erholt, damit wir wieder zusammenarbeiten können.“