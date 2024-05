Bloodstained: Ritual of the Night: Termin und Inhalte zum finalen Update

Zwei neue Spielmodi und Kosmetike werden mit dem finalen Update für Bloodstained: Ritual of the Night ausgeliefert.

Für den 9. Mai kündigt ArtPlay Update 1.5 zu Bloodstained: Ritual of the Night an. Es ist bekanntlich das letzte Update für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Spieler auf Nintendo Switch erhalten es am 16. Mai.

Mit „Chaos“ erhalten Spieler einen Koop-Modus, bei dem ihr in zufällig angeordneten Räumen gegen Gegner und Bosse kämpft, während ihr euch dabei Upgrades verdient.

Ein PvP-Modus wird unter dem Namen „Versus“ hinzugefügt. Hier stellen sich zwei Spieler den Wellen von Gegnern, verdienen sich Seelen zum Aufwerten von Waffen und Rüstungen, aber auch um negative Effekte auf Gegner anzuwenden. Als Sieger kann in dem lokal oder online spielbaren Modus natürlich nur einer hervorgehen.

Neben einem kostenlosen Paket mit einem Kostüm werden mit dem Update auch drei kostenpflichtige Pakete mit Kosmetika hinzugefügt.

Darüber hinaus befindet sich auch noch der Premium-DLC Classic 2: Dominique’s Curse in Entwicklung, zu dem es aber noch keinen Termin gibt.