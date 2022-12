Bloodstained: Ritual of the Night: Überraschende Neuigkeiten für das Jahr 2023 angekündigt

Entwickler kündigt „große Ankündigung“ für 2023 an

In einem Interview mit dem Famitsu-Magazin haben Shutaro Iida und Koji Igarashi erklärt, dass sie planen, neue Inhalte für Bloodstained: Ritual of the Night zu veröffentlichen.

Nach dieser Veröffentlichung will man Bloodstained: Ritual of the Night abschließen und „zum nächsten Schritt“ übergehen. Laut Iida wird dies hoffentlich zu einer „großen Ankündigung im Jahr 2023“ führen.

Fans von Bloodstained: Ritual of the Night dürfen sich somit auf eine echte Überraschung im Jahr 2023 freuen.