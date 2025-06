Bloodstained: The Scarlet Engagement: Düsteres Abenteuer im 16. Jahrhundert

505 Games und ArtPlay enthüllen mit Bloodstained: The Scarlet Engagement ein neues düsteres Abenteuer im 16. Jahrhundert.

Mit Bloodstained: The Scarlet Engagement kehrt die gefeierte Bloodstained-Reihe zurück und öffnet das Tor zu einem neuen Kapitel, das zeitlich vor den Ereignissen von Ritual of the Night angesiedelt ist, wie wir bereits berichtet haben.

Entwickelt von ArtPlay unter der Leitung von Genre-Legende Koji Igarashi und veröffentlicht von 505 Games, entführt euch das Spiel in eine strategisch geprägte Welt voller dämonischer Bedrohungen, taktischer Kämpfe und tiefgreifender Erkundung.

Die Handlung spielt im England des 16. Jahrhunderts, als ein mysteriöses schwebendes Schloss unter der Kontrolle des Dämonenfürsten Elias über das Land zieht und mit seiner Armee des Bösen Angst und Schrecken verbreitet.

In diesem düsteren Szenario übernehmen zwei neue Protagonisten die Hauptrolle: Leonard Brandon, ein junger Kämpfer des Schwarzen-Wölfe-Klans der Kirche, und Alexander Kyteler, ein Ritter der Weißen Hirsche des Königreichs. Gemeinsam stellen sie sich dem Schrecken entgegen, um das Königreich von seiner Finsternis zu befreien.

Das Spiel bringt euch eine Reihe neuer Spielmechaniken und Inhalte: Durch das Buddy System steuert ihr Leo und Alex abwechselnd oder im Zusammenspiel, um Kämpfe zu bestreiten, Fallen zu überwinden und die Spielwelt zu erkunden.

Die Umgebung bietet dabei die bislang größte Karte der Reihe, dynamisch verändert durch einen Tag-Nacht-Zyklus, der nicht nur visuelle, sondern auch spielerische Auswirkungen hat.

Im neuen Epiphany Combat System entdeckt ihr im Verlauf des Spiels neue Angriffe und Fähigkeiten, die den Kampf dynamisch gestalten und zur individuellen Weiterentwicklung eures Spielstils beitragen.

Ergänzt wird das Gameplay durch umfangreiche Möglichkeiten zur Personalisierung – darunter Rüstungs- und Ausrüstungsanpassungen, Crafting, Kochen und Nebenquests, die euren Charakter nicht nur optisch, sondern auch spielerisch stärken.

Das Spiel ist bewusst so gestaltet, dass sowohl Neulinge als auch langjährige Fans angesprochen werden. Während neue Spieler problemlos in das Universum eintauchen können, erhalten Kenner spannende Einblicke in die Vorgeschichte der Reihe und erkennen tiefere Verbindungen zur bisherigen Handlung.

Bloodstained: The Scarlet Engagement befindet sich derzeit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC in Entwicklung. Der Release ist für das Jahr 2026 geplant.