Bloodstained: The Scarlet Engagement: Kampf um die Zukunft der Menschheit

Bloodstained: The Scarlet Engagement ist der neuste Teil der Reihe, der 2026 für Konsolen und PC erscheint.

505 Games kündigt einen neuen Trailer der Bloodstained-Reihe an. In Bloodstained: The Scarlet Engagement kämpfen die beiden neuen Helden Alex und Theodore gegen Elias und seine bösen Sanginaries um die Zukunft der Menschheit.

Bloodstained: The Scarlet Engagement wird für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC von Artplay entwickelt und soll 2026 erscheinen.