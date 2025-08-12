Bloodstained: The Scarlet Engagement: Neuer Ableger für das Jahr 2026 angekündigt

Bloodstained: The Scarlet Engagement verspricht ein packendes, neues Kapitel im Gothic-Universum zu werden und erscheint im Jahr 2026.

Im Jahr 2026 erscheint mit Bloodstained: The Scarlet Engagement ein neues Spiel der Bloodstained-Reihe, das euch in ein atmosphärisch inszeniertes England des 16. Jahrhunderts entführt.

Die Handlung spielt in einer düsteren Welt, die von einem geisterhaften Schloss und dem Dämonenfürsten Elias beherrscht wird. Königreich und Kirche haben wiederholt versucht, diesen Schrecken zu beenden, doch ihre Truppen scheiterten stets.

Nun führt das Schicksal zwei Helden zusammen: Leonard Brandon, ein junger Kämpfer des Kirchenordens der Schwarzen Wölfe, und Alexander Kyteler, ein Ritter der Weißen Hirsche und einziger Überlebender einer gescheiterten Mission. Gemeinsam begebt ihr euch auf eine gefährliche Reise, um Elias zu besiegen und das Königreich von seinem Fluch zu befreien.

Das Spiel bietet euch ein frühes Kapitel des Bloodstained-Universums und richtet sich sowohl an Neueinsteiger als auch an erfahrene Fans, die tiefere Zusammenhänge entdecken können. Mit dem neuen Kumpanensystem spielt ihr abwechselnd als Leo und Alex, um Gegner zu besiegen und Hindernisse zu überwinden.

Die Spielwelt ist die bislang größte der Reihe und zeichnet sich durch dynamische Tageszeiten sowie Licht- und Schatteneffekte aus, die das Gameplay beeinflussen.

Das Erleuchtungs-Kampfsystem bringt neue strategische Möglichkeiten, indem ihr einzigartige Angriffe entfesselt und mächtige Fähigkeiten freischaltet. Zusätzlich könnt ihr eure Charaktere durch Crafting, Kochen und eine Vielzahl an Rüstungen individuell gestalten und stärken.

Bloodstained: The Scarlet Engagement verbindet düstere Atmosphäre mit taktischer Tiefe und erweitert das bekannte Universum um neue Facetten. Weitere Details zu Bloodstained: The Scarlet Engagement gibt es hier.