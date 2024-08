Bloomtown: A Different Story: Sommerferien oder Dämonen jagen?

In Bloomtown: A Different Story trifft Stranger Things auf Persona und Earthbound.

Im Rahmen der Future Games Show auf der gamescom, hat Publisher Twin Sails Interactive angekündigt, dass Bloomtown: A Different Story am 24. September 2024 erscheint.

Das Spiel wird für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam verfügbar sein. Entwickler Lazy Bear Games (Graveyard Keeper und Punch Club) und Different Sense Games erkunden eine scheinbar freundliche Welt des 1960er Americana, in einem von Persona inspirierten JRPG mit rundenbasierten Kämpfen, Monster-Zähmung und sozialen Elementen.

Bloomtown ist ein ruhiger und kuscheliger Vorort in Amerika. Doch das ist nur eine Fassade, den eine dämonische Welt wächst im Untergrund heran und Kinder verschwinden. Jetzt liegt es an den Spielern, das Städtchen zu retten. Sie schlüpfen in die Rollen von Emily und ihrem jüngeren Bruder Chester, die während den Sommerferien Monster aus der Unterwelt zähmen und ihren eigenen Dämonenjäger-Squad mit einzigartigen Team-Synergien zusammenstellen.

Dabei holen die Spieler das meiste aus ihrem Ferien-Abenteuer heraus. Sie erkunden die geheimen Gebiete der Stadt, trainieren im Gym, arbeiten im Supermarkt, erlernen das Gärtnern und finden einfallsreiche Freunde. Die Entscheidungen – und das Abenteuer – gehören den Spielern.

Hauptfeatures:

Ein neues JRPG-Abenteuer: Inspiriert von beliebten Klassikern wie Persona und Earthbound: Bloomtown balanciert das soziale Leben mit Dämonen-Training, adrenalingetriebenen, rundenbasierten Kämpfen und einer spannenden Story. Es liegt an Emily, die Geheimnisse um das Verschwinden zu lösen und die Seelen der Stadtbewohner zu retten.

Inspiriert von beliebten Klassikern wie Persona und Earthbound: balanciert das soziale Leben mit Dämonen-Training, adrenalingetriebenen, rundenbasierten Kämpfen und einer spannenden Story. Es liegt an Emily, die Geheimnisse um das Verschwinden zu lösen und die Seelen der Stadtbewohner zu retten. Zwei Welten treffen aufeinander: Spieler begeben sich in die dunkle Unterwelt, die den Kindern von Bloomtown auflauert. Sie stellen sich den inneren Dämonen der Stadtbewohner, die als monströse Manifestationen von Furcht und Untugenden zum Leben erweckt wurden.

Spieler begeben sich in die dunkle Unterwelt, die den Kindern von Bloomtown auflauert. Sie stellen sich den inneren Dämonen der Stadtbewohner, die als monströse Manifestationen von Furcht und Untugenden zum Leben erweckt wurden. Teamwork Makes the Dream Work: Die einzigartigen Fähigkeiten der Dämonen und Verbündeten helfen, Gegner und Dungeon-Bosse in rundenbasierten, taktischen Kämpfen zu besiegen.

Die einzigartigen Fähigkeiten der Dämonen und Verbündeten helfen, Gegner und Dungeon-Bosse in rundenbasierten, taktischen Kämpfen zu besiegen. Dämonen einfangen und zähmen: Werden einzigartige Dämonen geschwächt, können sie eingefangen und dem eigenen Dämonenjäger-Squad hinzugefügt werden. Spieler leveln ihre Dämonen und fusionieren sie, um mächtige Synergien für die Kämpfe in der Unterwelt zu erschaffen.

Werden einzigartige Dämonen geschwächt, können sie eingefangen und dem eigenen Dämonenjäger-Squad hinzugefügt werden. Spieler leveln ihre Dämonen und fusionieren sie, um mächtige Synergien für die Kämpfe in der Unterwelt zu erschaffen. Unvergessliche Sommerferien: Der Kampf gegen Dämonen nimmt nicht alle Zeit in Bloomtown ein. Die Spieler können die Stadt erkunden, Jobs annehmen, Freunde finden oder es langsam angehen lassen – wie sie die Zeit verbringen, bleibt ganz den Spielern überlassen.

Release Date Trailer: