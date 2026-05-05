Blue Prince: DCP 2026 für bestes internationales Spiel vergeben

Der Rätsel- und Roguelike-Titel Blue Prince von Raw Fury wurde im Rahmen des Deutschen Computerspielpreises 2026 in München als „Bestes Internationales Spiel“ ausgezeichnet.
Die Preisverleihung fand im Herkulessaal der Residenz statt und würdigte dabei sowohl etablierte Studios als auch internationale Indie-Produktionen. Blue Prince konnte sich dabei in seiner Kategorie gegen andere Titel durchsetzen und erhielt die Auszeichnung der Fachjury.
Entwickelt wurde das Spiel vom US-Studio Dogubomb unter der Leitung von Tonda Ros über einen Zeitraum von rund acht Jahren.
Besonders hervorgehoben wurde der starke Fokus auf sogenanntes Environmental Storytelling, bei dem die Geschichte nicht direkt erzählt, sondern über die Spielwelt selbst erschlossen wird.
Die Jury lobte insbesondere die hohe kreative Dichte, den narrativen Tiefgang sowie die starke Einbindung von Rätselmechaniken, die Spieler aktiv zum Mitdenken und Notieren anregen.
Das Fazit der DCP-Fachjury lobt vor allem das Storytelling und den Tiefgang von Blue Prince: „Im Zentrum steht ein meisterhaft umgesetztes Environmental Storytelling: Die Geschichte wird nicht erzählt, sie wird entdeckt, zusammengesetzt und interpretiert. Diese Form der Narration macht das Spielen besonders intensiv und führt des Öfteren dazu, dass man neben das Gamepad auch ein Notizbuch legt, um Gedanken, Auffälligkeiten oder auch einfach nur absurde Hypothesen über den Zusammenhang zwischen einer neuen Information und dem bisher Erspielten festzuhalten. […] Durch all das entwickelt Blue Prince eine enorme Sogwirkung. […] Ein Spiel, das längst zum Spielerlebnis geworden ist.”
Blue Prince erschien bereits 2025 für PC und Konsolen und ist aktuell für mehrere Plattformen verfügbar. Dazu ist der Titel im Xbox Game Pass erhältlich.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es war schon ziemlich cool und es war nach dem ersten abgeschlossenen Durchgang mit anschließender Sichtung auf YT ein echter Schock, was ich da alles noch NICHT rausgefunden hatte. Aber bestes Spiel, really? 🤔
Verdient. Ist ein tolles Spiel, gerade wenn man selbst erkundet und nicht alles online nachguckt. Einige Rätsel konnte ich auch nach dem „Ende“ nicht lösen. Das Spiel dürfte sich nach einer Pause auch zum nochmaligen Durchspielen eignen. In 1-2 Jahren werde ich schon fast alles vergessen haben 😀
Ich hoffe ganz, ganz dolle, dass ein solcher Preis nicht auch mit Preisgeldern ausgestattet wird. Denn ich habe keinen Bock mehr, dass meine Steuergelder für irgendwelche Projekte im Ausland ausgegeben werden. Geht mir schon bei Filmen krass gegen den Strich, wenn ich am Ende in den Credits irgendeiner internationalen Hollywood-Produktion sehe, dass irgendwas von deutschen Filmförderfond oder vom bayrischen Rundfunk (oder whatever) subventioniert wurde.
Der internationale Preis war nicht dotiert. Da gabs auf XD vor vier Tagen eine Liste mit allen Gewinnern und Preisgeldern.
Okay, dann kann sich der Wutbürger in mir ja wieder beruhigen 😀 Danke für deine Rückmeldung 🙂 Die Liste habe ich übersehen, am WE trimme ich meine Internet-Zeiten immer etwas runter 0:-)
Etwas übertrieben das als bestes internationales Spiel auszuzeichnen, was nicht heißt, dass es schlecht gewesen ist.
Ist leider nur auf englisch.
Fand das Spiel ok.
Ein paar Versuche gemacht und dann aufgehört.
das ist doch dieses rätsel haus spiel aber ich hab den sinn net gecheckt 😀