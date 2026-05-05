Blue Prince: DCP 2026 für bestes internationales Spiel vergeben

Der Rätsel- und Roguelike-Titel Blue Prince von Raw Fury wurde im Rahmen des Deutschen Computerspielpreises 2026 in München als „Bestes Internationales Spiel“ ausgezeichnet.

Die Preisverleihung fand im Herkulessaal der Residenz statt und würdigte dabei sowohl etablierte Studios als auch internationale Indie-Produktionen. Blue Prince konnte sich dabei in seiner Kategorie gegen andere Titel durchsetzen und erhielt die Auszeichnung der Fachjury.

Entwickelt wurde das Spiel vom US-Studio Dogubomb unter der Leitung von Tonda Ros über einen Zeitraum von rund acht Jahren.

Besonders hervorgehoben wurde der starke Fokus auf sogenanntes Environmental Storytelling, bei dem die Geschichte nicht direkt erzählt, sondern über die Spielwelt selbst erschlossen wird.

Die Jury lobte insbesondere die hohe kreative Dichte, den narrativen Tiefgang sowie die starke Einbindung von Rätselmechaniken, die Spieler aktiv zum Mitdenken und Notieren anregen.

Das Fazit der DCP-Fachjury lobt vor allem das Storytelling und den Tiefgang von Blue Prince: „Im Zentrum steht ein meisterhaft umgesetztes Environmental Storytelling: Die Geschichte wird nicht erzählt, sie wird entdeckt, zusammengesetzt und interpretiert. Diese Form der Narration macht das Spielen besonders intensiv und führt des Öfteren dazu, dass man neben das Gamepad auch ein Notizbuch legt, um Gedanken, Auffälligkeiten oder auch einfach nur absurde Hypothesen über den Zusammenhang zwischen einer neuen Information und dem bisher Erspielten festzuhalten. […] Durch all das entwickelt Blue Prince eine enorme Sogwirkung. […] Ein Spiel, das längst zum Spielerlebnis geworden ist.”

Blue Prince erschien bereits 2025 für PC und Konsolen und ist aktuell für mehrere Plattformen verfügbar. Dazu ist der Titel im Xbox Game Pass erhältlich.