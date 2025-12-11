Blue Prince: Eine Fortsetzung wird es niemals geben

Image: Raw Fury / Blue Prince

Blue Prince bleibt einzigartig – eine Fortsetzung wird es nie geben, wie der Schöpfer verraten hat.

Das Puzzle-Adventure Blue Prince entführt Spieler in ein geheimnisvolles Anwesen voller verschlungener Räume und kniffliger Rätsel. Der Titel entwickelte sich überraschend schnell zu einem gefeierten Erfolg mit Bestwertungen und ist zudem im Xbox Game Pass verfügbar.

Trotz des großen Erfolgs wird es jedoch keine Fortsetzung geben. Schöpfer Tonda Ros betonte im Gespräch mit IGN, dass er lieber eigenständige Werke erschafft und sich danach neuen Projekten widmet. Sein nächstes Spiel soll sich deutlich von Blue Prince unterscheiden, möglicherweise sogar ein anderes Genre bedienen oder verschiedene Genres miteinander verbinden. Dabei möchte er zwar Elemente beibehalten, die sich bereits bewährt haben, insgesamt aber neue kreative Wege einschlagen.

Auch technisch will Ros andere Ansätze verfolgen. Die Entwicklung des 3D-Abenteuers habe ihn vor große Herausforderungen gestellt, weshalb er künftig eher zu 2D-Projekten tendiert, die sich schneller und effizienter umsetzen lassen.

Fans sollten zudem nicht mit umfangreichen Inhalts-Updates für Blue Prince rechnen. Ros legt Wert auf abgeschlossene Spiele, die bereits zum Release vollständig sind. Für ihn gehört es zum kreativen Anspruch, ein Werk von Anfang an komplett auszuliefern, statt es nachträglich immer wieder zu verändern.

