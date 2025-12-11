Blue Prince: Eine Fortsetzung wird es niemals geben

Das Puzzle-Adventure Blue Prince entführt Spieler in ein geheimnisvolles Anwesen voller verschlungener Räume und kniffliger Rätsel. Der Titel entwickelte sich überraschend schnell zu einem gefeierten Erfolg mit Bestwertungen und ist zudem im Xbox Game Pass verfügbar.
Trotz des großen Erfolgs wird es jedoch keine Fortsetzung geben. Schöpfer Tonda Ros betonte im Gespräch mit IGN, dass er lieber eigenständige Werke erschafft und sich danach neuen Projekten widmet. Sein nächstes Spiel soll sich deutlich von Blue Prince unterscheiden, möglicherweise sogar ein anderes Genre bedienen oder verschiedene Genres miteinander verbinden. Dabei möchte er zwar Elemente beibehalten, die sich bereits bewährt haben, insgesamt aber neue kreative Wege einschlagen.
Auch technisch will Ros andere Ansätze verfolgen. Die Entwicklung des 3D-Abenteuers habe ihn vor große Herausforderungen gestellt, weshalb er künftig eher zu 2D-Projekten tendiert, die sich schneller und effizienter umsetzen lassen.
Fans sollten zudem nicht mit umfangreichen Inhalts-Updates für Blue Prince rechnen. Ros legt Wert auf abgeschlossene Spiele, die bereits zum Release vollständig sind. Für ihn gehört es zum kreativen Anspruch, ein Werk von Anfang an komplett auszuliefern, statt es nachträglich immer wieder zu verändern.
Wieder ein Spiel was ich noch gar nicht kannte.
War echt ein schönes Spiel… SEhr empfehlenswert!
Spiel ist jetzt nicht so mein Fall. Für Fans ist die Einstellung des Entwicklers natürlich ein bisschen schade, aber das sind nunmal seine Ansprüche
naja, er macht zumindest selbst keine Fortsetzung
Ich hab dem Spiel ne faire Chance gegeben, aber es hat mich nicht gepackt. Aber freut mich, dass es so erfolgreich ist. Man sollte heutzutage ja froh sein, wenn mal neue Wege gegangen und probiert werden
Hab ein paar Runden probiert und dann aufgehört, komme irgendwie nicht rein.