Blue Protocol: Weitere Eindrücke zum Live-Service-Game

Amazon Games und Bandai Namco Online Inc. haben bekannt gegeben, dass sie das stylische, Anime-inspirierte Online-Multiplayer-Action-RPG Blue Protocol gemeinsam in Europa, Nordamerika, Südamerika, Australien und Neuseeland veröffentlichen werden.

Blue Protocol erscheint in der zweiten Hälfte 2023 kostenlos für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Eine Closed Beta für PC findet ebenfalls 2023 statt.

Hier gibt es noch einmal den Trailer zur Ankündigung zu sehen:

Blue Protocol wird gemeinsam von Bandai Namco Online Inc. und Bandai Namco Studios entwickelt und führt die Spieler auf eine heldenhafte Reise durch Regnas, eine Welt, die nach Jahrtausenden voller Konflikte und dem übermäßigen Gebrauch von Technologie am Rande des Untergangs steht.

„Blue Protocol ist ein wunderschönes Spiel; es ist wie ein zum Leben erweckter Anime“, meint Christoph Hartmann, VP von Amazon Games. „Bandai Namco Online hat eine Welt von höchster Qualität erschaffen, mit einer mitreißenden Story, die Spieler tief in das actionreiche Abenteuer hineinziehen und um die sich eine große Fangemeinde bilden wird. Anime wird weltweit auch weiterhin immer beliebter und wir freuen uns, den Spielern im Westen nächstes Jahr Blue Protocol präsentieren zu können.“

Die Spieler müssen sich zusammentun und das geheimnisvolle Licht namens Flux erschließen, um mächtige Feinde zu besiegen. Sie können ihren Charakter von Grund auf gestalten und zum Launch aus fünf einzigartigen Klassen wählen: dem kräftigen Klingenwächter, dem wackeren Zwillingsschläger, dem flexiblen Pfeilpirscher, dem vielschichtigen Fluxweber oder dem auf Schaden spezialisierten Feindbrecher.

Unterstützt werden sie von den Echos, mystischen Beschwörungen, die ihnen dabei helfen, ihre Erinnerungen zu wecken und so die Welt zu retten.

„Amazons Fokus auf Qualität und Auge für Details, wenn es darum geht, Blue Protocol einer neuen Spielerschaft nahe zu bringen, sind vorbildlich“, sagt Sokichi Shimooka, Executive Producer von Blue Protocol bei Bandai Namco Online Inc. „Die Expertise des Amazon Games Teams in Bezug auf den Betrieb von Multiplayer-Games, zusammen mit den Publishing-Ressourcen und transmedialen Möglichkeiten, machen sie zum idealen Publisher der westlichen Version von Blue Protocol. Wir freuen uns, den Spielern gemeinsam ein unglaubliches Erlebnis bieten zu können.“

Blue Protocol ist der aktuelle Neuzugang in Amazon Games Aufgebot an qualitativ hochwertigen Live-Service-Games, darunter Lost Ark und New World. Die Kollaboration reiht sich ein in Publishing-Vereinbarungen mit führenden Studios aus aller Welt, wie Smilegate RPG, Glowmade und Disruptive Games.

Nun wurden zum Spiel zahlreiche weitere Eindrücke veröffentlicht und somit warten über 45 brandneue Screenshots in der Galerie auf euch: