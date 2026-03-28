Bluey’s Happy Snaps: Ein von Eltern für Familien entwickeltes Spiel

Gameloft lädt Familien dazu ein, gemeinsam die Welt von BLUEY’S HAPPY SNAPS zu erkunden.

Gameloft, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen, freut sich, BLUEY’S HAPPY SNAPS, ein brandneues Videospiel, vorzustellen, welches Kinder und Familien einlädt, gemeinsam in Blueys Welt zu spielen.

Entwickelt in Blueys Heimatstadt von Gameloft Brisbane in enger Zusammenarbeit mit den Produzenten von Bluey, Ludo Studio, und BBC Studios, wird das Spiel im Herbst 2026 für PC, Konsolen und das echte Leben veröffentlicht.

Die Welt von Bluey entdecken

In BLUEY’S HAPPY SNAPS finden Bluey und Bingo Dads alte Kamera und brechen zu einer aufregenden Familienreise auf. Durch die Linse dieser Kamera erkunden die Spieler Blueys Elternhaus und berühmte Orte in Brisbane, machen Fotos, gestalten Sammelalben und entdecken charmante Überraschungen.

Viele beliebte Orte feiern ihr Videospieldebüt in BLUEY’S HAPPY SNAPS, vollständig in fesselnde Umgebungen zum Entdecken verwandelt. Mit der Fähre zum Park (wie in „Ferngesteuert“ zu sehen), auf der Jagd nach frechen Müllhühner am South Bank (vorgestellt in der Episode „Eiscreme“) oder einfach nur zum Genießen der atemberaubenden Aussicht von „Das Schild“, Blueys größter Episode aller Zeiten! Jedes Gebiet wimmelt von australischen Wildtieren, von bunten Loris bis hin zu niedlichen Koalas und vielen weiteren Arten, die für den perfekten Fotomoment posieren.

100 % Bluey

BLUEY’S HAPPY SNAPS bleibt der Show treu und überträgt Blueys charakteristische Herzlichkeit, Humor und emotionale Erzählweise in frei gestaltbare Aktivitäten sowie spielerischen Spaß und Spiele, die speziell für Kinder entwickelt wurden. Entwickelt in Blueys Heimatstadt, lässt sich BLUEY’S HAPPY SNAPS von alltäglichen Orten und dem Wunder einfacher Familienmomente inspirieren, die die Serie prägen. Diese Kombination bringt eine Welt voller verspielter Details, die für jüngere Spieler gestaltet wurde, zusammen mit ausgefeiltem Gameplay, das Eltern lieben werden.

Ein von Eltern für Familien entwickeltes Spiel

Entwickelt von einem Team aus Eltern soll BLUEY’S HAPPY SNAPS die natürliche Neugier und Kreativität von Kindern fördern. Ähnlich der weltweiten Erfolgsserie fördert das Spiel Wachstum und Gemeinschaft durch spielerische Interaktion, indem es jüngere Spieler dazu ermutigt, im Sandbox-Gameplay zu experimentieren. Indem es den Wert von realen Aktivitäten betont, bieten die „Spielen für das echte Leben“-Momente des Spiels bedeutungsvolle, praktische Anleitung für Familien, um gemeinsame Momente zu schaffen, auch nachdem die Bildschirmzeit vorbei ist.

Und mit „Kooperativem Spiel“ verdoppelt sich der Spaß! Durch lokales Kooperatives Spiel können zwei Spieler das Abenteuer zusammen als Bluey und Bingo erleben. Stelle deine fotografischen Fähigkeiten unter Beweis, indem der Hauptspieler das Abenteuer hinter der Kamera leitet, während der zweite Spieler eine Pose einnimmt! Mit vielen für „Kooperatives Spie“ entwickelten Spielzeugen können zwei Spieler gemeinsam den Spaß dieses Spielmodus erleben, der für Kinder und Erwachsene jeden Alters konzipiert ist.

BLUEY’S HAPPY SNAPS ist ein Premium-Erlebnis ohne Käufe im Spiel und es ist kein Online-Spiel.

Getreu der Serie lädt BLUEY’S HAPPY SNAPS die Spieler in Blueys Welt ein, um:

Beliebte Orte aus Bluey zu erkunden, mit erstmalig gezeigten Orten aus Episoden wie „Eiscreme“ und „Das Schild“.

Hunderte von Aufklebern und Dekorationen mit der Kamera aufzunehmen und zu sammeln, um ein einzigartiges Bluey-Sammelalbum zu erstellen.

Den Spaß in die reale Welt mit „Spielen für das echte Leben“-Aktivitäten zu übertragen und so das Wohlbefinden beim digitalen Spielen zu fördern.

Im „Kooperativen Spiel“ Seite an Seite das Abenteuer (und den Spaß!) zu erleben.

BLUEY’S HAPPY SNAPS wird digital erhältlich sein auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC. Dazu erscheint das Spiel direkt im Xbox Game Pass.

Hier noch einmal der Trailer: