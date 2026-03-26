Bluey’s Happy Snaps: Erscheint 2026 direkt im Xbox Game Pass-Abonnement

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Image: Gameloft

Bluey’s Happy Snaps erscheint im Herbst 2026 auf Xbox Series X|S und PC als Xbox Play Anywhere-Titel im Xbox Game Pass.

Die beliebte Hundefamilie ist zurück: Bluey’s Happy Snaps, ein neues foto-basiertes Abenteuer, erscheint im Fall 2026 auf Xbox Series X|S und PC. Als Xbox Play Anywhere-Titel ist das Spiel zudem ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar.

In Bluey’s Happy Snaps können Spieler die Welt von Bluey erkunden wie nie zuvor. Von bekannten Schauplätzen bis hin zu einer Vielzahl von Spielzeugen – alles lädt dazu ein, die Umgebung zu entdecken und besondere Momente festzuhalten. Mit Blueys Kamera können alle Lieblingsmomente aufgenommen und geteilt werden, sodass die Erinnerungen für immer bleiben.

Das Spiel richtet sich an die ganze Familie und bietet eine Mischung aus Erkundung, Kreativität und spaßiger Interaktion. Fans können sich auf ein buntes, lebendiges Erlebnis freuen, das sowohl junge als auch ältere Spieler gleichermaßen anspricht.

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