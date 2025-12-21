Bodycam: Realistischer Shooter macht Zombie-Modus dauerhaft

Reissad Studio hat einen neuen Trailer und ein umfangreiches Content‑Update für den Zombie-Modus von Bodycam (Trailer weiter unten) vorgestellt und bestätigt, dass der ursprünglich nur für Halloween 2024 geplante Modus dauerhaft im ultra‑realistischen Taktik‑Shooter bleibt.

Der Zombie‑Modus entwickelte sich nach seinem Shadow‑Drop zu einem massiven Erfolg und erreichte während des Asylum‑Events rund 600.000 Spieler.

Diese starke Resonanz der Community führte dazu, dass der Modus nun als experimentelle Plattform für neue Gameplay‑Elemente genutzt wird, die sowohl den PVE‑ als auch den PVP‑Bereich von Bodycam beeinflussen sollen.

Die Entwickler planen, den Fokus künftig noch stärker auf Realismus zu legen. Statt klassischer Horror‑Zombies sollen die Gegner künftig als Opfer eines mutierten Virus oder eines unbekannten Gases auftreten, was die Atmosphäre glaubwürdiger und intensiver machen soll.

Ziel ist es, den Zombie Mode so authentisch zu gestalten, dass Spieler das Gefühl haben, echtes Bodycam‑Material zu sehen, ähnlich wie im Multiplayer‑Kern des Spiels.

Darüber hinaus dient der Modus als Testfeld für neue Waffen und Ausrüstung. Bereits verfügbar sind Armbrüste mit explosiven Bolzen, die speziell für den Zombie‑Modus entwickelt wurden, während für den PVP‑Modus alternative, nicht‑explosive Varianten geplant sind. Künftig sollen weitere experimentelle Waffen, Gadgets, Utility‑Items und Performance‑Booster im Zombie Mode erprobt werden, bevor sie möglicherweise in andere Spielbereiche übernommen werden.

Reissad Studio betont, dass der Erfolg des Modus direkt aus dem Feedback der Spieler entstanden ist. Die Community soll weiterhin eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung des Zombie Mode spielen und aktiv Einfluss auf neue Features, Balancing‑Entscheidungen und zukünftige Inhalte nehmen.

Der Modus entwickelt sich damit zu einem wichtigen Bestandteil der langfristigen Strategie des Studios, Bodycam kontinuierlich zu erweitern und weiterzuentwickeln.

Bodycam ist bisher nur für PC bestätigt. Eine Konsolenversion ist dennoch nicht unwahrscheinlich und auch Unrecord, ein weiterer Bodycam-Ego-Shooter, könnte für Xbox erscheinen.

In jedem Fall machen diese Zombie-Shooter-Szenen Lust auf mehr, oder?