Bohemia Interactive: Umsatz um 34 % auf 60,8 Millionen Dollar gestiegen

Alle Erwartungen an das Geschäftsjahr 2024 wurden übertroffen, wie Bohemia Interactive mitteilt. Der Umsatz konnte um 34 % auf 60,8 Millionen US-Dollar gesteigert werden.

Neben weiteren Plattform-Veröffentlichungen von Arma Reforger, Vigor und Ylands ist der Erfolg vor allem der DayZ-Erweiterung Frostline zu verdanken.

4,85 Millionen Exemplare bzw. 99 % von Spielen und DLCs wurden in Übersee auf den verschiedenen Plattformen verkauft. Auf genau Angaben verzichtete man allerdings.

Die meisten Verkäufe (47 %) fanden in den USA statt, mit 7 % folgt Großbritannien bzw. Deutschland mit 6 %. Für die Regionen Ukraine und in Brasilien gab das Unternehmen weiterhin ein signifikantes Wachstum an.

Mitbegründer und CFO Slavomír Pavlíček sagte: „Die neueste Erweiterung DayZ Frostline, die die Herzen der Spieler auf der ganzen Welt erobert hat, war ein großer Erfolg.“ „Und der eigentliche Blockbuster war der Militärsimulator Arma Reforger auf der PlayStation 5, der in seinem Genre derzeit keine Konkurrenz hat. Darüber hinaus wächst das Interesse der Spieler auf allen Plattformen, auch Anfang 2025.“