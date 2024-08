Bohemia Interactive: Zwei neue Spiele auf der Gamescom enthüllt

Autor:, in / Bohemia Interactive

Bohemia Interactive kündigt zwei neue Titel unter dem Bohemia Incubator Publishing-Label an. Der Publisher enthüllte heute SkyVerse, eine innovative Interpretation des RPG- und Sandbox-Survival-Genres, sowie den neuen Action-Plattformer Brute Horse. Die Ankündigungen wurden auf der gamescom 2024 gemacht, wo die Projekte der Presse und den Fachleuten der Branche vorgestellt werden.

SkyVerse ist ein Voxel-Sandbox-RPG, bei dem in der Ego-Perspektive in einer automatisch generierten Welt gespielt wird. Die Spieler schlüpfen im Einzelspieler- oder Mehrspieler-Koop-Modus in die Rolle eines Luftschiffkapitäns und reisen durch eine detailreiche Welt voller schwebender Inseln, die es zu erkunden gilt. Das Spiel kombiniert Kampf- und Handwerkselemente mit der Personalisierung von RPG-Charakteren und bietet eine komplett gestaltbare Umgebung, die den Spieler vollkommene Freiheit beim Bereisen, Bauen und Überleben bietet.

Das Spiel unterstützt Kooperativ- und Mehrspielermodi, so dass die Spieler die Welt gemeinsam erkunden können.

Die Features von SkyVerse:

Entdeckung des unendlichen Horizonts: In SkyVerse können riesige schwebende Inseln erobert und weitläufige Reiche erkundet werden. Jeder Horizont verspricht neue Abenteuer und unentdeckte Geheimnisse.

Gestaltung der Welt: Die Welt von SkyVerse kann mit ihrer vollständig anpassbaren Umgebung ganz nach den Vorstellungen der Spieler gestaltet werden.

Segeln durch die Weiten des Himmels: Auf einem fliegenden Inselschiff kann die Reise durch grenzenlose Horizonte angetreten werden.

Sturz ins Abenteuer: Spieler können sich in Schlachten stützen, Dungeons erforschen und Schätze finden.

Mystische Kräfte: Magische Zauberstäbe und Alchemie können im Kampf für Vorteile eingesetzt werden.

Enjoy Studio, das durch den Titel The Witch of Fern Island bekannt wurde, bringt seine Expertise und Kreativität in SkyVerse ein. Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein besonderes Spielerlebnis zu liefern, welches auf bisherigen Erfolgen aufbaut und den Spieler ein fesselndes und mitreißendes Abenteuer verspricht.

Brute Horse ist ein leicht abgedrehter, erzählerischer Action-Platformer mit Couch-Koop, der in der barbarischen Fantasiewelt Süd-Vulgaria spielt, wo die Lebenserwartung sehr gering ist. Die Geschichte dreht sich um ein Söldnertrio: einen Barbarenkrieger, der nur als Brute bekannt ist, seinen besten Freund und sein Schlachtross, Horse, und Michelle, eine geschickte Attentäterin und aufstrebende Erfinderin. Ihre actiongeladene, aber auch lustige und herzerwärmende Reise führt sie durch eine Reihe spektakulärer Länder, von denen jedes seine eigenen Gefahren birgt. Glücklicherweise entdecken die Helden schon früh die mächtigste Waffe, die die Welt von Süd-Vulgaria (oder jede andere Welt, ob real oder fiktiv) je gesehen hat. Das Spiel kombiniert Elemente der Komödie, des strategischen Kampfes und des Rätsellösens.

Die Features von Brute Horse:

Couch Co-Op Gameplay: Spieler können sich zu zweit im lokalen Koop-Modus zusammenschließen und ihre Aktionen koordinieren, um mit Hilfe von Brute und Michelles verschiedenen Fähigkeiten zahlreiche Herausforderungen zu meistern, Rätsel zu lösen und Feinde zu besiegen.

Dynamische Hauptcharaktere: Spieler erleben die sich entwickelnden Beziehungen zwischen dem Trio. Dieses lernt, gemeinsam zu kämpfen und alles zu vernichten, was sich ihnen in den Weg stellt, einschließlich verschiedener Feinde sowie ihrer eigenen Unzulänglichkeiten und ihres emotionalen Gepäcks.

Besetzung der Nebencharaktere: Spieler treffen auf ein cartoonhaft skurriles Ensemble menschlicher und nicht-menschlicher Freunde und Feinde.

Kunststil: Inspiriert von Cartoons, Action-Figuren und Fantasy-Elementen, balanciert der Stil von Brute Horse zwischen Skurrilität, übertriebener Ernsthaftigkeit und schlichtweg lächerlicher Verrücktheit.

Fesselnde Kämpfe und Rätsel: Spieler müssen eine Mischung aus rasanten strategischen Kämpfen, lächerlichen Upgrades und actiongeladenen Rätseln durchstehen, um im Spiel voranzukommen.

Einzigartige Storyline: Sie ist sogar so einzigartig, dass sie vorerst durch eine eiserne Geheimhaltungsvereinbarung sowie verschiedene Zaubersprüche und Flüche geschützt werden muss.

Weltenbau: Alles in der Welt des Spiels basiert auf einer einfachen kreativen Formel: Man nehme etwas völlig Lächerliches und überlege sich, wie man es wenigstens einigermaßen sinnvoll gestalten kann.

Place of Departure, die Autor hinter dem Titel Ministry of Broadcast, freuen sich, mit ihrem neuesten Projekt eine ganz neue Welt zum Leben zu erwecken. Das Team, das für seine fesselnden und zum Nachdenken anregenden Titel bekannt ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spieler aller Altersgruppen ein unterhaltsames und witziges Erlebnis zu bieten (solange diese Altersgruppen den Empfehlungen der Spieleinstufungsbehörden entsprechen).

Zudem hat Bohemia Interactive auch Neuigkeiten zu Vigor – das Spiel wird bald als Free-to-Play-Variante auf Steam veröffentlicht. Spieler können als Outlander in Vigor dann auch auf dem PC plündern, schießen und bauen.