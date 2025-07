Bokeh Game Studios: Slitterhead-Entwickler arbeitet an neuem Spiel

Mit Slitterhead feierte das von Silent Hill-Schöpfer Keiichi Toyama geleitete Entwicklerstudio Bokeh Game Studios im November letzten Jahres die Veröffentlichung seines Debüttitels.

In einem Interview mit Famitsu sprach Toyama jetzt über das Abschneiden des Horror-Action-Adventures, die Intention seines Teams sowie Ziele für die Zukunft. Zudem enthüllt er bereits gestartete Entwicklungsarbeiten an einem neuen Projekt, bei dem es sich nicht um Slitterhead 2 handelt:

„Ich kann noch keine genauen Details verraten, aber wir haben mit der Arbeit an unserem nächsten Titel begonnen. Am Anfang wollten wir ein Studio sein, in dem wir viele verschiedene Dinge tun können, wie zum Beispiel die Ideen der jüngeren Generationen umsetzen und auch an leichtherzigeren Projekten arbeiten.“

„Wir müssen uns als Studio noch einmal richtig ins Zeug legen und beweisen, dass wir der Aufgabe gewachsen sind. Auf dieses Ziel arbeiten wir derzeit hin. Wir befinden uns jedoch noch in der Anfangsphase, daher glaube ich, dass wir irgendwann in der Zukunft mehr Details preisgeben können.“