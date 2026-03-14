Bokeh Game Studios: Sucht nach Verstärkung für ein ambitioniertes Projekt

Seit Juli vergangenen Jahres ist bekannt, dass Slitterhead-Entwickler Bokeh Game Studios an seinem zweiten großen Projekt arbeitet. Genau dafür sucht man nun Verstärkung in Form von Grafikern, Programmierern, Spieledesignern sowie die Bereiche Produktion und Marketing.

Auch wenn Details zum Spiel weiterhin Mangelware bleiben, lassen die Worte von CEO Keiichiro Toyama erahnen, dass auch das neue Projekt einmal mehr unkonventionell ausfallen wird:

„Ich bin Keiichiro Toyama, CEO von Bokeh Game Studio. Slitterhead, das im November 2024 veröffentlicht wurde, war unser erstes Spiel. Wir standen vor der Frage: ‚Können wir mit diesem Studio, diesem Team und diesem Ansatz wirklich ein Spiel entwickeln?‘ Indem wir uns dieser Frage gestellt und sie in ein einziges Werk umgesetzt haben, haben wir endlich das Gefühl, die Startlinie erreicht zu haben.“

„Der Kern des kreativen Ansatzes von Bokeh Game Studio ist sehr einfach – originell sein. Wir werden nichts entwickeln, was auch jeder andere entwickeln könnte. Das bedeutet nicht, dass wir nach dem Bizarren streben – es bedeutet, dass wir nie aufhören, uns zu fragen: ‚Warum machen wir das?‘ und ‚Warum sind wir diejenigen, die es machen?‘, und ständig nach Ausdrucksformen suchen, die nur wir erreichen können.“

„Derzeit arbeitet unser gesamtes Studio an einem neuen Projekt. Es ist kein einfacher Weg, denn wir werden von Anfang an viel ausprobieren und dabei auch Fehler machen. Das ermöglicht es uns jedoch, uns intensiv mit dem Kern der Arbeit auseinanderzusetzen, wobei unsere Entscheidungen und Herausforderungen die Form des Spiels direkt prägen werden.“

„Von Anfang an dabei zu sein, verspricht ein unvergleichliches Erlebnis zu werden. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt gemeinsam mit Ihnen weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.“