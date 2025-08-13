Bokeh Game Studios: Überraschung zum fünfjährigen Bestehen

Am 13. August 2025 begeht Bokeh Game Studio sein fünfjähriges Jubiläum. Das unabhängige Entwicklerstudio wurde am 13. August 2020 von Keiichiro Toyama, Kazunobu Sato und Junya Okura gegründet.

Trotz der Herausforderungen der Pandemie konnte das Team im November 2024 mit dem Titel Slitterhead sein erstes Spiel veröffentlichen. Das Projekt wurde von der Community mit großem Interesse verfolgt und entwickelte sich zu einem Kultfavoriten, auch wenn es kommerziell hinter den Erwartungen zurückblieb.

Zum Jubiläum hat das Studio eine Videobotschaft von CEO Keiichiro Toyama veröffentlicht, in der er sich bei den Unterstützern bedankt und die Bedeutung des Fan-Engagements hervorhebt.

Gleichzeitig wurde bestätigt, dass bereits an einem neuen Spiel gearbeitet wird.

Dabei handelt es sich nicht um eine Fortsetzung von Slitterhead, sondern um ein eigenständiges Projekt, das möglicherweise ein anderes Genre bedient. Das Studio betont, weiterhin kreative und individuelle Spiele entwickeln zu wollen und sieht sich erst auf halbem Weg zu seinem langfristigen Ziel

🎉5th Anniversary of Bokeh Game Studio🎉

Today, August 13, 2025, Bokeh Game Studio is celebrating its 5th anniversary!

Big thanks to everyone who’s been supporting us so far!

We’ll keep making games you’ll love, so stay tuned!… pic.twitter.com/YRnGKyleJL — Bokeh Game Studio (@BokehGameStudio) August 13, 2025