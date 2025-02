Boosteroid: Erhebliche Erweiterung der Infrastruktur

Boosteroid plant eine erhebliche Erweiterung seiner Infrastruktur, um der steigenden Nachfrage nach Cloud-Gaming gerecht zu werden.

Das Unternehmen hat kürzlich neue Serverstandorte in Brasilien und der Tschechischen Republik in Betrieb genommen und plant in den kommenden Monaten weitere Standorte in Polen und den USA.

Zudem werden bestehende Standorte in Rumänien, Italien, Spanien und Brasilien mit zusätzlichen Servern ausgestattet, um die Kapazität zu erhöhen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Spielern weltweit ein hochwertiges Gaming-Erlebnis mit 4K-Auflösung und 120 FPS zu bieten.

„Um die wachsende Nachfrage zu befriedigen, eröffnen wir neue Serverstandorte und stärken gleichzeitig bestehende. Unsere Infrastruktur, die von High-End-GPUs und -CPUs angetrieben wird, liefert weiterhin eine reibungslose Leistung, und wir rollen weitere dieser leistungsstarken Systeme aus, um die Zugänglichkeit zu Spielen zu maximieren.“

Hier die neuen Standorte:

Brasilien – erster Serverstandort in diesem Land wurde kürzlich eröffnet

Tschechische Republik – erster Serverstandort in diesem Land wurde vor Kurzem eröffnet

Polen – Start innerhalb von 1-2 Monaten als erster Serverstandort in diesem Land

USA – ein neuer Standort wird innerhalb von 2 Monaten an den Start gehen und die regionale Abdeckung weiter verbessern

Zusätzliche Server für bereits bestehende Standorte

Rumänien – zusätzliche Server wurden kürzlich in Betrieb genommen

Italien – neue Server werden innerhalb von 2 Wochen hinzugefügt

Spanien – weitere Server werden innerhalb von 1-2 Monaten bereitgestellt

Brasilien – Erweiterung innerhalb von 3 Monaten geplant (schrittweiser Rollout möglich)