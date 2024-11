Boosteroid: Exklusives Interview mit CEO Ivan Shvaichenko

Boosteroid ist ein Cloud-Streaming-Dienst, von dem viele von euch erst bei der Microsoft-Übernahme von Activision Blizzard King gehört haben. Damit sich das ändert, will Boosteroid auch in Deutschland weiter angreifen.

So stellte man bereits klar, dass es keine Spielzeitbeschränkungen beim Cloud-Dienst geben wird und eröffnete parallel dazu ein Rechenzentrum in Düsseldorf. Dazu sind Xbox-Spiele aus dem Microsoft Store und dem Xbox Game Pass über den Cloud-Gaming-Service von Boosteroid verfügbar.

Ein Grund mehr für uns, den CEO von Boosteroid zu einem Interview zu bitten und ein paar Fragen zu stellen, also los geht’s!

Zunächst einmal möchte ich Ihnen herzlich dafür danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, einige Fragen zu beantworten.

Vielen Dank, die Freude ist ganz meinerseits!

Bitte stellen Sie sich vor und erklären Sie den Lesern von XboxDynasty.de, was Ihre Aufgabe ist.

Mein Name ist Ivan Shvaichenko, und ich bin der Gründer und CEO von Boosteroid. Ich habe das Unternehmen 2016 mit einer klaren Vision gegründet: den Zugang zu hochwertigen Spielen zu demokratisieren und sicherzustellen, dass jeder die neuesten Titel genießen kann, unabhängig von seinem Gerät oder seinen Umständen.

Als CEO bin ich stark in verschiedene Aspekte des Unternehmens involviert, von der Förderung strategischer Partnerschaften mit Branchenriesen wie AMD und ASUS bis hin zur Sicherung der notwendigen Finanzierung, um unser Wachstum und unsere Innovationen voranzutreiben. Außerdem arbeite ich eng mit unserem talentierten Team zusammen, um unsere Produkt-Roadmap zu definieren und sicherzustellen, dass wir ständig die Grenzen der Cloud-Gaming-Technologie verschieben und unseren Nutzern ein außergewöhnliches Erlebnis bieten.

Letztendlich ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Boosteroid an der Spitze der Cloud-Gaming-Revolution bleibt und Gaming für jeden zugänglicher, erschwinglicher und unterhaltsamer macht.

Können Sie erklären, was „Boosteroid“ ist?

„Boosteroid“ hat viele Bedeutungen. Ich werde mit meiner Lieblingsbedeutung beginnen: Boosteroid ist das, was man macht, wenn man spielen will, wo und wie man Lust dazu hat.

Stellen Sie sich vor: Freunde treffen sich bei Ihnen zu Hause, um die Bundesliga zu sehen. Sie genießen das Spiel mit Getränken und Snacks, versammelt um den großen Bildschirm. Als der Schlusspfiff ertönt, ist der Fußballabend noch nicht zu Ende. Du schnappst dir deine Controller, startest die Cloud-Gaming-App und fängst an, ein Spiel wie FC 25 auf demselben Fernseher zu spielen, vielleicht sogar das Spiel, das du gerade gesehen hast, nachzuspielen. Das ist Boosteroid in einer Kurzfassung.

Aus technischer Sicht bezieht sich „Boosteroid“ sowohl auf das Unternehmen als auch auf den Cloud-Gaming-Service, der Zugang zu virtuellen Hochleistungsmaschinen bietet. Diese Maschinen ermöglichen es Ihnen, anspruchsvolle Titel mit 4K-Auflösung und flüssigem Gameplay mit 120 FPS zu spielen, unabhängig von den Fähigkeiten Ihres aktuellen Geräts.

Im Wesentlichen geht es bei Boosteroid darum, die Barrieren des traditionellen Spielens zu überwinden und hochwertige Erlebnisse für jeden und überall zugänglich zu machen.

Wie viel kostet der Service und gibt es verschiedene Abonnements?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels haben wir ein Sonderangebot: Genießen Sie Boosteroid mit bis zu 4K für entweder 9,89 € pro Monat oder 7,49 € pro Monat mit einem Jahresabonnement. Das ist etwa doppelt so günstig wie vergleichbare Cloud-Gaming-Angebote.

Wir haben außerdem eine starke Partnerschaft mit Wargaming geschlossen, um einen gemeinsamen Abonnementplan anzubieten. Dieser Plan gibt Nutzern Zugang zu exklusiven monatlichen Boost-Paketen für das PC-Spiel World of Tanks, gefüllt mit wertvollen In-Game-Goodies wie Gold, speziellen Fahrzeugen, die während des Abonnementzeitraums verfügbar sind, Anpassungsgegenständen und anderen wertvollen Vergünstigungen.

Übrigens, unsere regulären Abonnenten, die World of Tanks oder andere Wargaming-Titel ausprobieren möchten, können über unseren Bereich „Sonderangebote“ einen zusätzlichen Start-Boost erhalten.

Wie viele Spiele kann man derzeit auf Boosteroid über die Cloud spielen?

Über 1200 Titel in verschiedenen Spieleshops, und es kommen regelmäßig neue Spiele hinzu.

Gibt es so etwas wie einen Testmonat oder eine Testwoche, damit Sie sich Boosteroid genauer ansehen können?

Wir arbeiten regelmäßig mit verschiedenen Partnern zusammen und bieten den Spielern die Möglichkeit, für einen bestimmten Zeitraum kostenlos oder mit erheblichen Rabatten zu spielen.

Wenn wir Anfragen von 100 oder mehr Leuten auf X und anderen sozialen Netzwerken bekommen, können wir ein solches Angebot mit XboxDynasty.de machen.

Vielen Dank für das Angebot, wir werden sicher 100 „Anfragen“ zusammen bekommen.

Wie wir bereits berichtet haben, wurde in Düsseldorf ein erstes Rechenzentrum eröffnet, um Spielern aus Deutschland ein besseres Spielerlebnis zu bieten. Was haben Sie bisher aus dem Rechenzentrum gelernt?

Das Rechenzentrum in Düsseldorf ist unser zwölfter Standort in Europa und unser siebzehnter weltweit. Das ist ein wichtiger Schritt in unserer Mission, Spielern auf der ganzen Welt hochleistungsfähiges Cloud-Gaming zu bieten.

Die Expansion in neue Gebiete, insbesondere in ein neues Land, ist immer mit besonderen Herausforderungen verbunden. In Düsseldorf hat sich unsere Partnerschaft mit WIIT als unschätzbar erwiesen.

WIIT wurde schnell zu einem engen Colocation- und Hardware-Partner, der es uns ermöglichte, die Komplexität des deutschen Marktes mit seinem Fachwissen und seiner schnell verfügbaren Infrastruktur zu bewältigen. Diese Zusammenarbeit führte zu einer bemerkenswert schnellen Bereitstellung, wobei das Projekt in nur vier Monaten von den ersten Gesprächen bis zum vollen Betrieb überging.

Ist Boosteroid eher für PC-Spieler oder für Konsolenspieler oder für beide?

Das ist eine gute Frage, die uns erlaubt, einen einzigartigen Aspekt von Boosteroid hervorzuheben. Technisch gesehen, bietet unsere Plattform derzeit nur Zugang zu PC-Spielen. Unsere Infrastruktur besteht aus leistungsstarken virtuellen Maschinen, die im Wesentlichen als Remote-Gaming-PCs fungieren.

Das Gesamterlebnis, das wir bieten, tendiert jedoch eher zu einem Konsolenspielerlebnis. Sobald Sie sich angemeldet und alles eingerichtet haben, können Sie sich direkt in Ihre Spiele stürzen, ohne sich um die technischen Spezifikationen Ihres Geräts kümmern oder mit den Grafikeinstellungen herumspielen zu müssen (die Sie allerdings anpassen können, wenn Sie dies wünschen). Es ist ein nahtloses und müheloses Spielerlebnis, wie es Konsolenspieler gewohnt sind.

Gleichzeitig bietet Boosteroid Vorteile, die sowohl für PC- als auch für Konsolenspieler einzigartig sind. So müssen Sie beispielsweise keine Spiel-Clients herunterladen oder installieren, und Sie müssen sich keine Gedanken über die Zuweisung von Speicherplatz machen.

Boosteroid ist in Deutschland noch relativ unbekannt. Wie würden Sie das gerne ändern?

Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig mache :).

Für viele ist der Name Boosteroid zum ersten Mal aufgekommen, als Microsoft Activision Blizzard King übernommen hat. Microsoft hat einige Zugeständnisse gemacht, auch direkt an Boosteroid, wie läuft es hier bisher? Hält Microsoft seine Versprechen ein?

Ja, unsere Partnerschaft mit Microsoft hat Boosteroid tatsächlich für viele Spieler ins Rampenlicht gerückt. Wir sind begeistert, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten, um Xbox PC Game Pass-Titel auf unsere Plattform zu bringen, darunter Day-One-Releases wie das kürzlich erschienene Call of Duty: Black Ops 6.

Ich kann mit Überzeugung sagen, dass Microsoft seine Zusagen einhält. Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, um eine nahtlose Integration von PC Game Pass in Boosteroid zu gewährleisten und unseren Nutzern den Zugang zu einer noch größeren Auswahl an hochwertigen Spielen zu ermöglichen.

Ich möchte Ihre Leser ermutigen, unsere Hauptwebseite zu besuchen und sich selbst von den neuesten Ergebnissen dieser Partnerschaft zu überzeugen. Diese aktuelle Zusammenarbeit mit Microsoft ist ein bedeutender Schritt nach vorn in unserer Mission, Spiele zugänglicher zu machen.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, um noch mehr Spielern auf der ganzen Welt die Freude am Spielen zu vermitteln.

Cloud-Gaming über Microsoft ist in einem Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement enthalten. Allein diese Tatsache wird es Xbox-Spielern schwer machen, zu Boosteroid zu wechseln, oder?

Wir sehen das nicht als Nullsummenspiel. Sowohl Boosteroid als auch Xbox Game Pass Ultimate bieten einzigartige Vorteile. Ich würde sogar behaupten, dass die beiden Dienste große Synergieeffekte haben. Als Gamer ermutige ich alle Boosteroid-Abonnenten, die Abonnementangebote von Xbox zu nutzen, und umgekehrt. Durch die Kombination der Stärken beider Dienste können Gamer ein großartiges Spielerlebnis genießen.

In jedem Fall könnte eine einwandfreie Leistung die Spieler überzeugen, denn Cloud-Gaming läuft oft nicht optimal und es gibt Probleme beim Spielen. Wie können Sie eine hohe Spielleistung garantieren?

Sie haben absolut Recht – Leistung ist das A und O beim Cloud-Gaming. Wir bei Boosteroid sind davon besessen, ein Leistungsniveau zu liefern, das mit lokalen Gaming-Setups konkurriert und diese sogar übertrifft. Wir setzen derzeit erhebliche Ressourcen ein, um die Reaktionsfähigkeit und die Gesamtleistung unseres Dienstes zu verbessern.

Wir haben viel in den Aufbau eines robusten globalen Netzwerks von Servern investiert, die mit modernsten AMD EPYC Prozessoren und speziell entwickelten Radeon RX 7900 XT Grafikkarten ausgestattet sind.

Diese leistungsstarken Maschinen sind speziell für Cloud-Gaming optimiert und gewährleisten hohe Bildwiederholraten, minimale Latenzzeiten und eine beeindruckende Grafik. Wir arbeiten außerdem an neuer, noch leistungsfähigerer Hardware, die in einigen Monaten zum Einsatz kommen wird.

Wäre es nicht einfacher, wenn man Teile des Spiels lokal speichern könnte und nur kleinere „Chunnks“ über die Cloud übertragen müsste?

Das ist eine interessante Idee, und es könnte sicherlich effizienter sein, wenn alle Spiele auf einer einzigen Engine mit ähnlichen Mechanismen und interner Logik aufgebaut wären.

In diesem hypothetischen Szenario könnten wir möglicherweise einige Assets lokal in der App ausführen und den Rest über die Cloud streamen. Die Realität sieht jedoch so aus, dass jedes Spiel seine eigene einzigartige Architektur und Codebasis hat, was diesen Ansatz unpraktisch macht. Im Moment ist unsere oberste Priorität, die Qualität des Basisdienstes zu verbessern, zum Beispiel durch den internen Streamer.

Lernen Cloud-Dienste voneinander? Können Sie also von den Erfahrungen von Microsoft, NVIDIA usw. profitieren oder versucht hier jeder sein Bestes, aber auf eigene Faust?

Auf jeden Fall, Cloud-Gaming ist ein Ökosystem, in dem Anbieter, Technologiepartner und sogar Konkurrenten von den Erfahrungen der anderen lernen. Während jedes Unternehmen danach strebt, innovativ zu sein und sich zu differenzieren, gibt es auch ein gemeinsames Verständnis, dass die Branche als Ganzes von kollektivem Wachstum und Fortschritt profitiert.

Bei Boosteroid lernen wir aktiv von den Erfahrungen anderer wichtiger Akteure. Wir beobachten Branchentrends genau, analysieren bewährte Verfahren und lassen wertvolle Erkenntnisse in unsere eigene Plattformentwicklung einfließen.

In der Vergangenheit gab es bereits einige Kooperationen zwischen Xbox Game Pass Ultimate (XGPU) und anderen Anbietern. Zum Beispiel ist EA PLAY in XGPU integriert. Wären Sie an einer Integration von Boosteroid in Xbox Game Pass Ultimate interessiert? Die Abonnenten könnten dann frei wählen, ob sie Cloud-Gaming von Microsoft oder Boosteroid nutzen möchten?

Boosteroid und Xbox Game Pass Ultimate sind zwei sehr unterschiedliche Angebote, die jeweils ihren eigenen Schwerpunkt haben. Das Leben hat mich jedoch gelehrt, nie alle Möglichkeiten auszuschließen, und ich bin immer offen für Kooperationen, die den Spielern zugutekommen könnten.

Wir arbeiten bereits eng mit Microsoft zusammen, um PC Game Pass-Titel auf Boosteroid zu bringen, und wir sehen dies als einen positiven ersten Schritt für alle Beteiligten.

Mit den Xbox Game Pass Ultimate Perks gab es schon oft tolle Belohnungen für Abonnenten. Zum Beispiel 3 Monate YouTube Premium, Apple+, Discord+ und andere Dinge. Wäre es nicht eine gute Idee, einfach 1 Monat Boosteroid als Xbox Game Pass Ultimate Perk anzubieten, um mehr Spieler für Ihren Dienst zu gewinnen?

Ich werde dies auf jeden Fall unseren Partnern bei Microsoft vorschlagen, danke!

Wir sind gespannt und ich möchte mich noch einmal für dieses großartige und offene Interview vielmals bedanken. Gibt es vielleicht noch etwas, das Sie den Lesern von XboxDynasty.de sagen möchten?

Vielen Dank für die Einladung! Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen über Boosteroid und die Zukunft des Cloud-Gaming zu sprechen. Eure Fragen haben mich zum Nachdenken angeregt, das weiß ich zu schätzen.

Den Lesern von XboxDynasty.de danke ich herzlich für ihr Interesse an Boosteroid. Wir bauen diesen Dienst für Sie auf, und Ihr Feedback ist für uns von unschätzbarem Wert. Ich lade Sie ein, Ihre Gedanken, Vorschläge und Ideen in den Kommentaren mit uns zu teilen. Ich werde wiederkommen, um sie persönlich zu lesen.

Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, Boosteroid auszuprobieren, dann schaut euch die Sonderangebote genauer an. Boosteroid Ultra bekommt ihr aktuell für 7,49 Euro im Monat anstatt 14,89 Euro.