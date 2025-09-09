Boosteroid: Ultra Pro Abo mit neuen Komfort-Features für Cloud Gamer

Boosteroid hat mit Ultra Pro ein neues Abo-Modell eingeführt, das speziell auf die Bedürfnisse von engagierten Cloud-Gamern zugeschnitten ist.

Während alle Nutzer unabhängig vom gewählten Plan weiterhin Zugang zu Premium-Hardware mit bis zu 4K-Auflösung und 120 FPS erhalten, bietet das Ultra Pro Abo zusätzliche Komfortfunktionen, die das Spielerlebnis spürbar verbessern.

Zu den Vorteilen von Ultra Pro gehört Boostcast, mit dem ihr eure Sessions nun an bis zu 15 Zuschauer gleichzeitig streamen könnt, anstatt wie bisher an nur 5.

Darüber hinaus bleiben Spielesitzungen bei Inaktivität bis zu 15 Minuten geöffnet, was euch mehr Flexibilität für kurze Pausen verschafft. Sollte die Verbindung einmal abbrechen, habt ihr bis zu drei Minuten Zeit, der Sitzung wieder beizutreten und nahtlos weiterzuspielen.

Außerdem habt ihr die Möglichkeit, beim Start einer Session euren bevorzugten Serverstandort auszuwählen, um noch stabiler und komfortabler zu spielen.

Das neue Abo ist ab sofort verfügbar und kostet 14,89 Euro pro Monat oder 134,89 Euro für zwölf Monate, was einem effektiven Preis von 11,24 Euro pro Monat entspricht. Damit richtet sich Boosteroid mit Ultra Pro an Spieler, die besonderen Wert auf Stabilität, Komfort und Kontrolle legen.

Gleichzeitig arbeitet Boosteroid an einer neuen Server-Architektur, die den wachsenden Anforderungen kommender Blockbuster-Titel gewachsen sein soll. Von diesen technologischen Verbesserungen profitieren alle Spieler, unabhängig vom gewählten Abo.