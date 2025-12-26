Boosteroid: Unterstützung für die ASUS ROG Ally-Serie verkündet

Boosteroid, der weltweit größte unabhängige Cloud-Gaming-Dienst, gibt die offizielle Unterstützung für die ROG Ally-Geräteserie bekannt.

Diese Erweiterung bringt die Vorteile von Boosteroid auf eine der vielseitigsten Handheld-Gaming-Plattformen, die derzeit erhältlich sind, und ermöglicht Nutzern weltweit ein neues Niveau des mobilen Gamings.

Mit einem Netzwerk von 28 Rechenzentren in Europa, Nordamerika und Südamerika bietet Boosteroid über 8 Millionen Nutzern ein leistungsstarkes Gaming-Erlebnis. Spieler können über 1700 Titel genießen, die über die native App und die Browser-Version unterstützt werden. Mit Boosteroid können Nutzer der ROG Ally-Serie Spiele sofort starten, ohne sie lokal installieren und speichern zu müssen.

Die Spiele laufen mit bis zu 4k 120 FPS bei höchsten Grafikeinstellungen und stabilen Bildraten, während gleichzeitig der Batterieverbrauch reduziert und längere mobile Spielsitzungen unterstützt werden. Spieler können Boosteroid auch zum Streamen von PC Game Pass-Spielen wie Call of Duty, Forza Motorsport, Outer Worlds 2 und weiteren Titeln auf der ROG Ally-Serie nutzen.