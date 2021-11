Borderlands 3: Dieser SHiFT Code sichert euch drei goldene Schlüssel

Autor:, in / Borderlands 3

Für Borderlands 3 gibt es bis zum 2. Dezember 2021 einen SHiFT Code, der euch für diese kurze Zeit drei goldene Schlüssel sichert.

WHWT3-JH39H-W6WF9-FJTBB-ZCRCW

Zusätzlich haben wir für euch einen Code für den Arachnoir Head in Borderlands 3:

KZKBB-5HZ9S-CFKR9-RJ3T3-JBTK6

Die Codes sind von Gearbox Software und können entweder im Spiel oder auf der offiziellen Website eingelöst werden.

Ein Dankeschön geht an unseren User tofi für den Hinweis!

UPDATE: Für Borderlands: The Pre-Sequel gibt es ebenfalls Schlüssel, danke an