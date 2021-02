Borderlands 3: Dieser SHiFT Code sichert euch drei goldene Schlüssel

Für Borderlands 3 gibt es bis zum 3. März 2021 einen SHiFT Code, der euch für kurze Zeit drei goldene Schlüssel sichert.

Hello Travelers! Here's a free SHiFT code for three Golden Keys in Borderlands 3:

5953J-CRFXS-KFCRZ-6TJB3-3J3ZR

This code will expire on March 3rd at 10am Central Time. Redeem in game or at https://t.co/qeoZfch3Wu

Good luck, and happy Vault Hunting! pic.twitter.com/eH9YBi6OaM

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) February 26, 2021