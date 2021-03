Borderlands 3: Director’s Cut DLC verzögert sich

Der Director’s Cut DLC von Borderlands 3 sollte ursprünglich im März erscheinen. Allerdings haben Unwetter in Texas dazu geführt, dass das Add-on auf den 8. April verschoben wurde. Auf Twitter versicherte der Entwickler, dass seine Teammitglieder und ihre Familien in Sicherheit seien, aber dass die Arbeit an der Erweiterung „unvermeidlich unterbrochen wurde.“

Der Director’s Cut führt einiges Neues in das Spiel ein, darunter Hemovorous die Unbesiegbare, die 500 Eridium kostet, um zu kämpfen. Ihre Stärke skaliert mit der Stufe des Charakters über Level 35 und der Stufe im Mayhem Mode, was sie zur härtesten Herausforderung im Spiel macht. Weitere Inhalte sind Ava’s Murder Mysteries, eine Reihe von neuen Missionen, in denen man Bösewichte bekämpfen, aber auch verschiedene Tatorte untersuchen muss.

Außerdem gibt es Vault Cards, die neue Kosmetika und Ausrüstung bieten, die mit dem Level skalieren. Diese erfordern tägliche und wöchentliche Herausforderungen, um sie abzuschließen, und es gibt über 100 Herausforderungen zur Auswahl. Die erste wird mit dem Director’s Cut eingeführt, während die letzten beiden bis Ende 2021 verfügbar sind.