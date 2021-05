Borderlands 3: Gerüchte um Spinn-off zur Serie sind falsch

Der Loot-Shooter Borderlands 3 erschien vor zwei Jahren und wird immer noch mit Inhalten und Updates versorgt. Erst vor kurzem erschien das Directors Cut-DLC.

Doch wie es scheint, ist wohl ein Spin-off in Arbeit und das soll ein komplett neues Spiel werden. Auf der Webseite vom GameReactor heißt es, dass ein nicht nummerierter Borderlands-Teil – ein Spin-off – in Arbeit ist und dieser wohl „früher erscheinen wird als angenommen“. Der Artikel beschreibt nicht, was die Spieler davon erwarten können, es heißt nur, dass es eine ganz andere Formel haben wird, als das, was wir von der Borderlands-Serie kennen.

Es könnte vielleicht in die Richtung gehen, wie Borderlands: The Pre-Sequel oder eventuell gibt es eine Fortsetzung zu Tales from the Borderlands? Das Spiel wurde vor ein paar Monaten ebenfalls durch die Gerüchteküche getrieben. Die Kollegen von GameReactor haben keine weiteren Details genannt und teilen in ihrem Artikel nur mit, dass sie die Reaktionen zum Spiel kaum abwarten können.