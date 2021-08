Borderlands 3: Kammer-Karte 2 für Director’s Cut-Besitzer verfügbar

Die Spieler erinnern sich bestimmt noch an ihre ersten Momente auf der Oberfläche von Pandora. Die sengende Wüstenluft, die zerklüftete Landschaft, der grausame Tod, der einen jederzeit ereilen konnte.

Jetzt können sie diese Erinnerungen mit der Kammer-Karte 2: Willkommen auf Pandora wiederaufleben lassen! Das ist die zweite von drei Kammer-Karten, die im Director’s Cut-Add-on für Borderlands 3 enthalten sind.

Wie auch Kammer-Karte 1: Die gefallenen Helden bietet Kammer-Karte 2: Willkommen auf Pandora jede Menge neue kosmetische Objekte und mächtige legendäre Beute, die man über das Gameplay verdienen kann.

Dazu kommt ein beständiger Vorrat an täglichen und wöchentlichen Herausforderungen, die man für schnelleres Freischalten der Belohnungen abschließen kann.

Wer mit den Kammer-Karten noch nicht vertraut ist und nicht weiß, wie sie funktionieren, kann alles darüber im Leitfaden zu Kammer-Karten und Diamantschlüsseln lesen. Auf Kammer-Karten und ihre zugehörigen Belohnungen kann man zugreifen, wenn man das Director’s Cut-Add-on besitzt, das separat, als Teil der Borderlands 3 Ultimate Edition oder im Season Pass 2 erhältlich ist.

Das Motto von Kammer-Karte 2 feiert all die Möchtegern-Kammer-Jäger und naiven Unternehmer, die es gewagt haben, dem gefährlichen Planeten Pandora auf der Suche nach einer Kombination aus Abenteuer, Reichtum, Beute und Ruhm zu trotzen. Fans von Tales from the Borderlands werden die vier neuen in Kammer-Karte 2 enthalten Kammer-Jäger-Köpfe besonders lieben, und es gibt sogar einen reizenden Gortys-Skin für das ECHO-Gerät!

Es gibt 28 einzigartige Belohnungen, die man mit Kammer-Karte 2 freischalten kann, darunter vier neue legendäre Ausrüstungsobjekte, vier geteilte Kammer-Jäger-Skins und vier Kammer-Jäger-Köpfe. Eine komplette Liste gibt es auf borderlands.com. Wenn man alle neuen kosmetischen Objekte und Ausrüstungsgegenstände erlangt hat, kann man immer noch endlos Eridium verdienen – und mit etwas Glück vielleicht sogar ein paar der begehrten Diamantschlüssel.

4 neue legendäre Ausrüstungsobjekte (2 SMGs, Granaten-Mod, Artefakt)

4 Kammer-Jäger-Köpfe

4 geteilte Kammer-Jäger-Skins

5 ECHO-Gerät-Skins

Waffen-Skin

6 Waffen-Schmuckstücke

2 Emotes

2 Raum-Dekorationen

Jedes Mal, wenn sie die Fortschrittsleiste der Kammer-Karte 2 hochleveln, können die Spieler sich einen Moment Zeit nehmen, um sich zu freuen, wie weit sie es seit ihrer Ankunft auf Pandora schon gebracht haben. Und nicht vergessen: Im Laufe des Jahres kommt noch eine dritte Kammer-Karte!

Borderlands 3 ist jetzt auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia und PC via Steam und Epic Games Store verfügbar.