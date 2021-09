Borderlands 3: SHiFT-Codes und Belohnungen zum zweiten Geburtstag

Autor:, in / Borderlands 3

Borderlands 3 feiert Geburtstag! Der Loot-Shooter wird mittlerweile zwei Jahre alt und Gearbox Software hat sich für alle Fans ein paar besondere Extras einfallen lassen.

Um die Feierlichkeiten zum zweiten Jubiläum von Borderlands 3 auf die Spitze zu treiben, haben die Entwickler ein paar Partyknaller in Form von zeitlich begrenzten Mini-Events und neuen Goodies veröffentlicht, die ihr euch über SHiFT-Codes krallen könnt.

Bis zum 15. September 17:59 Uhr MESZ kehrt ‚Loot Monster Mayhem‘ zurück, bei dem die Spawnrate für Beute-Varianten von Gegnern erhöht ist. Falls ihr in den nächsten Tagen keine Gegner in die Luft jagt und Beute sammelt, sucht Maurices Schwarzmarkt-Automat, der irgendwo in der Wildnis versteckt ist, damit ihr euch ein paar legendäre Gratisobjekte mit freundlicher Genehmigung von jedermanns Lieblings-Saurianer unter den Nagel reißen könnt.

Drei Gegenstände: Popsychle Vault Hunter Skin, Pain Freeze Weapon und Field Trip ECHO Device Skin gibt es mit dem folgenden SHiFT-Code:

KH5J3-9BSSS-K6WF9-RT3BB-FTBCJ

Darüber hinaus gibt es den folgenden SHiFT Code:

WZWJB-CTJSS-5FCXZ-XBJ3T-WTHZZ

Gearbox verteilt dazu kosmetische Objekte, die ihr dauerhaft in eurem Inventar behalten könnt! Protzt mit dem geteilten Psycholutscher-Spieler-Skin mit strahlenden Regenbogen-Eiscremekuchen-Farben und mehr.