Borderlands 4: Aktuelle Shift-Codes für goldene Schlüssel

Ihr wollt noch mehr fette Beute? Dann löst die aktuellen Shift-Codes für Borderlands 4 ein und öffnet die goldene Truhe.

Loot, Loot und noch mehr Loot! Spieler von Borderlands 4 können gar nicht genug von all der Beute bekommen, die die Gegner im Shooter fallenlassen.

Wer bisher aber nicht so viel Glück hatte und mehr grün, weiß und blau auf dem Boden herumliegen sieht, der sollte die goldene Truhe öffnen, die sich in den drei großen Außenposten auf Kairo befinden.

Mit einem goldenen Schlüssel könnt ihr die Truhe öffnen, die meist öfter epische und legendäre Gegenstände ausspuckt.

Die Schlüssel erhaltet ihr über Shift-Codes, die die Macher offiziell schon fast täglich verteilen.

Sehr euch hier die aktuellen Codes an, die in rund 24 Stunden ablaufen. Also löst sie am besten sofort unter shift.gearboxsoftware.com ein.

TZFT3-K9Z33-5FT3W-BJ33T-WZ5X5

3HXTT-JBJCT-CR33W-JJTJJ-BCR5W

TH6BJ-WJTC3-W6B3C-3TTBT-5HTTH

J9RT3-RBJ5T-WRTBK-JB3J3-5TB3R

BH6TJ-Z993B-5RJBK-JT3B3-RXT3Z

3S6TT-RSHJ3-WFJ3K-BBJB3-W5ZKS