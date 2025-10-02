Borderlands 4: Aktuelle Shift-Codes für goldene Schlüssel

2 Autor: , in News / Borderlands 4
Übersicht
Image: 2K

Ihr wollt noch mehr fette Beute? Dann löst die aktuellen Shift-Codes für Borderlands 4 ein und öffnet die goldene Truhe.

Loot, Loot und noch mehr Loot! Spieler von Borderlands 4 können gar nicht genug von all der Beute bekommen, die die Gegner im Shooter fallenlassen.

Wer bisher aber nicht so viel Glück hatte und mehr grün, weiß und blau auf dem Boden herumliegen sieht, der sollte die goldene Truhe öffnen, die sich in den drei großen Außenposten auf Kairo befinden.

Mit einem goldenen Schlüssel könnt ihr die Truhe öffnen, die meist öfter epische und legendäre Gegenstände ausspuckt.

Die Schlüssel erhaltet ihr über Shift-Codes, die die Macher offiziell schon fast täglich verteilen.

Sehr euch hier die aktuellen Codes an, die in rund 24 Stunden ablaufen. Also löst sie am besten sofort unter shift.gearboxsoftware.com ein.

  • TZFT3-K9Z33-5FT3W-BJ33T-WZ5X5
  • 3HXTT-JBJCT-CR33W-JJTJJ-BCR5W
  • TH6BJ-WJTC3-W6B3C-3TTBT-5HTTH
  • J9RT3-RBJ5T-WRTBK-JB3J3-5TB3R
  • BH6TJ-Z993B-5RJBK-JT3B3-RXT3Z
  • 3S6TT-RSHJ3-WFJ3K-BBJB3-W5ZKS

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Borderlands 4

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort