Borderlands 4: Aktuelle Shift-Codes für Goldene Schlüssel

Der Loot-Wahnsinn geht mit Borderlands 4 in die nächste Runde und mit den Shift-Codes gibt es extra Beute für Kammer-Jäger.

Eine Tradition aus den vorangegangenen Teilen der Borderlands-Reihe wird auch mit dem neuen Borderlands 4 fortgeführt: die Shift-Codes.

Mit den Shift-Codes könnt ihr kosmetische Extras freischalten, vor allem aber die begehrten Goldenen Schlüssel zu erhalten, mit denen ihr die Goldene Truhe öffnet.

Die einzigartige Truhe befindet sich an den Standorten Beltons Bohrung, der Startrampe, Carcadia oder im Sperrgebiet. Sie spuckt mächtige Waffen und Ausrüstung für euren Kammerjäger aus.

Ihr könnt die Codes entweder direkt im Spielmenü von Borderlands 4 einlösen oder aber ihr besucht shift.gearboxsoftware.com.

Die ersten Codes wurden im Zuge der Veröffentlichung bereits verteilt. Beachtet bitte, dass einige von ihnen ein Ablaufdatum haben, also löst sie soft ein.

Borderlands 4 – Shift-Codes

1 x Goldener Schlüssel (läuft nicht ab): T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9

1 x Goldener Schlüssel (Ablaufdatum unbekannt): THRBT-WW6CB-56TB5-3B3BJ-XBW3X

1 x Goldener Schlüssel (Ablaufdatum unbekannt): WHWJB-XH3SX-39CZW-H3BBB-BTF55

1 x Goldener Schlüssel (läuft am 25. September, um 09:00 Uhr ab): Discord Quest (Spiele 15 Minuten Borderlands 4) abschließen. Startet Discord, wählt in der Navigation „Entdecken“ und dann „Quests“, um an dieser Aufgabe teilzunehmen.

1 x Goldener Schlüssel (läuft am 16. September, um 17:00 Uhr ab): B9XT3-HX6TT-W6BBW-TTJT3-JTFKX

1 x Goldener Schlüssel (läuft am 16. September, um 17:00 Uhr ab): 39RTT-3ZR3T-5FJBK-3J3J3-C5CRT