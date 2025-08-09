Borderlands 4: Alle Fähigkeiten von Amon im Überblick

Der Forgeknight Amon kombiniert Drohnen, Nahkampf und Verteidigung in einem anpassbaren Build in Borderlands 4.

In der siebten Ausgabe der Beyond the Borderlands-Reihe gewährt Gearbox einen detaillierten Einblick in die Fähigkeiten von Amon, einem der spielbaren Charaktere in Borderlands 4.

Amon trägt den Titel des Forgeknights und zeichnet sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit sowie vielseitige Anpassungsmöglichkeiten aus.

Sein Spielstil basiert auf dem Einsatz von Waffendrohnen, die es ihm ermöglichen, flexibel auf jede Situation zu reagieren.

In seinem Arsenal befinden sich verschiedene Forge-Waffen: Mit dem mächtigen Forgehammer kann er Gegner zerschmettern, während die Forgeaxes für schnelle und präzise Nahkampfangriffe sorgen. Die Forgeshield-Option erlaubt es ihm, erheblichen Schaden zu absorbieren und somit auch in hitzigen Gefechten als Frontkämpfer zu bestehen.

Amons Fähigkeiten bieten Spielern die Möglichkeit, zwischen Angriff und Verteidigung zu wechseln und seinen Spielstil durch die Kombination verschiedener Ausrüstungsteile individuell anzupassen. Den kompletten Skill-Tree könnt ihr euch hier anschauen.