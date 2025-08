Borderlands 4: Amon der Schmiederitter ist ein brandneuer Kammerjäger

Heute haben 2K und Gearbox Software die Gameplay-Übersicht zu Amon, dem Schmiederitter, veröffentlicht – die dritte Vorstellung in der Reihe der vier brandneuen Kammerjäger, die in Borderlands 4 auf Kairos für Chaos sorgen! Wer es liebt, kopfüber in den Kampf zu stürmen, Schaden einzustecken und im gleichen Maße auszuteilen, sollte unbedingt einen Blick auf Amon werfen.

Neben seiner Rolle als widerstandsfähiger Frontkämpfer verfügt Amon über ein mechanisch komplexes Set an Action-Skills mit Primär- und Sekundärfunktionen. Selbst erfahrene Spieler finden hier Raum zum Experimentieren.

In der Gameplay-Übersicht zu Amon erlebt ihr mit, wie er seine Feinde mit einem Arsenal an Schmiedewaffen in Stücke reißt – heraufbeschworen durch die Schmiededrohnen, die in seinem kybernetisch verbesserten Muskelkörper gespeichert sind. Amon kann je nach Situation angreifen oder verteidigen und ist bereit, Feinde mit einem Schmiedehammer zu zertrümmern, sie mit Schmiedeaxten zu zerschneiden, sich mit einem Schmiedeschild zu schützen und vieles mehr.

Borderlands 4 erscheint weltweit am 12. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und Epic Games Store. Am 3. Oktober 2025 folgt die Veröffentlichung für Nintendo Switch 2. Vorbestellungen sind ab sofort auf allen Plattformen möglich.