Borderlands 4: Anpassungsmöglichkeiten für Rafa präsentiert

Borderlands 4 präsentiert Anpassungsmöglichkeiten für Rafa, den Exo-Soldaten, und zeigt vielfältige Outfits im Gearbox-Interview.

In einem exklusiven Interview gewährt Gearbox Einblicke in die vielfältigen Anpassungsoptionen für Rafa, den Exo-Soldaten und einen der vier neuen Vault Hunters in Borderlands 4. Das Spiel setzt auf ein explosives Shooter-Erlebnis voller Chaos, das auf dem gefährlichen Planeten Kairos angesiedelt ist.

Dort kämpft ihr gegen den tyrannischen Timekeeper, dessen Herrschaft durch eine weltverändernde Katastrophe ins Wanken gerät. Eure Aufgabe ist es, den Widerstand anzuführen und euch durch eine Vielzahl von mechanischen Gegnern, Banditen und wilden Bestien zu schlagen.

Borderlands 4 bietet neue Bewegungsmechaniken wie Doppelsprung, Gleiten, Ausweichen und gezieltes Greifen, die das Gameplay dynamisch erweitern. Ihr könnt alleine oder gemeinsam mit bis zu drei weiteren Spielern kooperativ spielen.

Das Spiel verspricht intensive Bosskämpfe, eine riesige Auswahl an Waffen, abwechslungsreiche Beute und eine bunte Mischung an Charakteren, die das Sci-Fi-Abenteuer lebendig machen.

Wer von euch freut sich schon auf Borderlands 4?