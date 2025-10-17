Borderlands 4: Balance-Update verspätet sich

Das für diese Woche geplante „Day 30 Update“ für Borderlands 4 wird etwas länger brauchen. Gearbox Software informierte über die Verspätung via Social-Media und gibt an, sich noch ein paar Tage mehr Zeit dafür zu nehmen.
Inhaltlich wird das Update dann Anfang nächster Woche für den Looter-Shooter Balance-Anpassungen, Verbesserungen der Leistung und Stabilität sowie einige neue Features zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit bieten, wie man Kammerjäger vorab wissen ließ.
Nicht betroffen von der Verschiebung sind die wöchentlichen Aktivitäten, die jetzt im Spiel live sind.
