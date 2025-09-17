Borderlands 4: Bericht: Zwei Millionen verkaufte Einheiten

Es ist noch nicht einmal eine Woche auf dem Markt, da soll Borderlands 4 schon die Marke von zwei Millionen verkauften Einheiten auf allen Plattformen geknackt haben.
Laut Schätzungen von Alinea Analytics hat sich der Open-World-Shooter voller Beute allein letzte Woche mehr als 750.000-mal auf Steam verkauft. Mittlerweile sind es dort 1 Million Einheiten.
Wie es außerdem in dem Bericht heißt, wurden mehr als 150 Millionen US-Dollar an Umsatz mit dem Spiel generiert.
Offizielle Zahlen gibt es bisher nicht.
Ich konnte mit dem BL Universum nie was anfangen und kann es auch heute nicht.
Ui.. jetzt schon.. bin gespannt wohin die Zahlen sich bewegen werden
Das ging aber schnell.
Ui nicht schlecht. Und das, obwohl Randy Pitchford alles unternommen hat, um die Verkaufszahlen zu senken. 😉
Sehr gut👍
Wenn die Zahlen stimmen sollten, wäre das ein guter Start für Borderlands 4.
Aktuell ist mir das noch zu teuer. Zeit hätte ich gerade sowieso keine.
Wäre ein Titel für die Zeit in der GTA 6 rauskommt 🙂