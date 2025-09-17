Borderlands 4: Bericht: Zwei Millionen verkaufte Einheiten

Über zwei Millionen Mal hat sich der Looter-Shooter Borderlands 4 laut einem Bericht schon verkauft.

Es ist noch nicht einmal eine Woche auf dem Markt, da soll Borderlands 4 schon die Marke von zwei Millionen verkauften Einheiten auf allen Plattformen geknackt haben.

Laut Schätzungen von Alinea Analytics hat sich der Open-World-Shooter voller Beute allein letzte Woche mehr als 750.000-mal auf Steam verkauft. Mittlerweile sind es dort 1 Million Einheiten.

Wie es außerdem in dem Bericht heißt, wurden mehr als 150 Millionen US-Dollar an Umsatz mit dem Spiel generiert.

Offizielle Zahlen gibt es bisher nicht.