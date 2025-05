Borderlands 4: Bislang größte und offenste Welt der Reihe – ohne Ladezeiten

Mit Borderlands 4 will Gearbox neue Maßstäbe im eigenen Universum setzen. Laut CEO Randy Pitchford erwartet euch im kommenden Koop-Looter-Shooter die bislang größte und ambitionierteste Welt, die das Studio je geschaffen hat.

Auf der PAX East sprach Pitchford über die neue Spielwelt Kairos, die nicht nur riesig sein soll, sondern auch komplett nahtlos erkundet werden kann – ganz ohne Ladezeiten.

Was euch auf Kairos erwartet, geht dabei weit über bisherige Borderlands-Grenzen hinaus. Alles, was ihr am Horizont seht – sei es kilometerweit entfernt oder hoch oben am Himmel – soll tatsächlich erreichbar sein.

Pitchford betonte, dass es sich nicht bloß um dekorative Kulisse handelt, sondern um echte Orte, zu denen ihr gelangen könnt. Diese radikale Offenheit soll das Erkundungserlebnis auf eine völlig neue Ebene heben.

Auch spielerisch bringt Borderlands 4 einige Veränderungen mit sich. Eine der auffälligsten: Das Spiel wird auf eine klassische Minimap verzichten.

Stattdessen soll ein übergeordnetes Navigationssystem mit Kompass die Orientierung in der gewaltigen Spielwelt erleichtern. Laut Pitchford sei eine Minimap für lokale Ziele zwar hilfreich, doch bei mehreren, teils meilenweit entfernten Aufgaben gleichzeitig verliere sie an praktischer Relevanz – ein Kompass biete in diesem Maßstab die bessere Lösung.