Borderlands 4: Boss deutet große Spielankündigung an

Randy Pitchford, CEO von Gearbox Software, hat in einem Interview mit GamesRadar+ bestätigt, dass man an vielen Dingen arbeite und die nächste Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lässt.

„Ich war nicht perfekt darin, die Tatsache zu verbergen, dass wir an vielen Dingen arbeiten, und an großen Dingen arbeiten“, sagt Pitchford gegenüber GamesRadar+. „Ich bin zuversichtlich, dass unsere Fans mit dem nächsten Videospielprojekt sehr, sehr glücklich sein werden, wenn wir es ankündigen können. Und ich kann euch sagen, dass wir die Leute nicht lange warten lassen werden, bevor wir es ankündigen.“

Pitchford äußerte sogar, dass eine Ankündigung des nächsten Borderlands-Films „noch vor Ende des Jahres“ erfolgen könnte.

Er fügt hinzu: „Ich habe das größte und beste Team, das ich je hatte, das an etwas arbeitet, von dem wir wissen, dass es genau das ist, was unsere Fans von uns wollen – ich bin also sehr, sehr begeistert. Ich kann es kaum erwarten, darüber zu sprechen! Ich wünschte, ich könnte jetzt einfach nur schwärmen, weil wir so viel zu sagen haben!“