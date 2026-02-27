Borderlands 4: Bounty Pack 2 im neuen Gearbox DevCast enthüllt

Image: 2K

Legend of the Stone Demon erweitert Borderlands 4 und steht im Mittelpunkt des ersten offiziellen Gearbox DevCast..

Gearbox hat das zweite Bounty Pack für Borderlands 4 veröffentlicht und begleitet den Start mit der Premiere des offiziellen Gearbox DevCast.

Andrew Reiner, April Johnson und Associate Creative Director Grant Kao führen durch die Episode und geben einen tiefen Einblick in die Inhalte von Legend of the Stone Demon. Das Team nimmt die Zuschauer mit in das Heart of the Mountain und erklärt, wie das neue Paket aufgebaut ist und welche Herausforderungen darin warten.

  1. churocket 268860 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.02.2026 - 11:28 Uhr

    Habe bis heute das Spiel nicht richtig gezockt , obwohl ich alle anderen davor bis zum Umfallen gespielt habe.

  2. Katanameister 340660 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 27.02.2026 - 12:50 Uhr

    Kann bald mal in den Game Pass kommen, vielleicht kaufen sich dann die Leute noch mehr solcher Dlcs.

