Borderlands 4: Bounty Pack 2 im neuen Gearbox DevCast enthüllt

Gearbox hat das zweite Bounty Pack für Borderlands 4 veröffentlicht und begleitet den Start mit der Premiere des offiziellen Gearbox DevCast.
Andrew Reiner, April Johnson und Associate Creative Director Grant Kao führen durch die Episode und geben einen tiefen Einblick in die Inhalte von Legend of the Stone Demon. Das Team nimmt die Zuschauer mit in das Heart of the Mountain und erklärt, wie das neue Paket aufgebaut ist und welche Herausforderungen darin warten.
Habe bis heute das Spiel nicht richtig gezockt , obwohl ich alle anderen davor bis zum Umfallen gespielt habe.
Kann bald mal in den Game Pass kommen, vielleicht kaufen sich dann die Leute noch mehr solcher Dlcs.
Ich warte ob es mal in den Gamepass kommt.