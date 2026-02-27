Borderlands 4: Bounty Pack 2 im neuen Gearbox DevCast enthüllt

Legend of the Stone Demon erweitert Borderlands 4 und steht im Mittelpunkt des ersten offiziellen Gearbox DevCast..

Gearbox hat das zweite Bounty Pack für Borderlands 4 veröffentlicht und begleitet den Start mit der Premiere des offiziellen Gearbox DevCast.

Andrew Reiner, April Johnson und Associate Creative Director Grant Kao führen durch die Episode und geben einen tiefen Einblick in die Inhalte von Legend of the Stone Demon. Das Team nimmt die Zuschauer mit in das Heart of the Mountain und erklärt, wie das neue Paket aufgebaut ist und welche Herausforderungen darin warten.