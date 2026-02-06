Borderlands 4: Bounty Pack 2 liefert neue Mission und exklusiven Ultra‑Loot

Legend of the Stone Demon startet am 26. Februar und fügt Borderlands 4 neue Mission, Vault Card, noch seltenere Items und einen großen Loot‑Patch.

Bounty Pack 2 – Legend of the Stone Demon erscheint für Borderlands 4 am 26. Februar als erster kostenpflichtiger Premium‑Inhalt für den neuen Serienteil.

Die Erweiterung ist kompakt, aber vollgepackt mit Content und liefert eine zusätzliche Story‑Mission, frische legendäre Beute und eine thematisch gestaltete Vault Card mit 24 kosmetischen Items sowie vier neuen Ausrüstungsgegenständen, die durchs Spielen freigeschaltet werden.

Parallel dazu erscheint ein großes Update, das die Loot‑Jagd in Borderlands 4 spürbar verändert: Die neue Seltenheitsstufe „Pearlescent“ übertrifft sogar legendäre Items. Alle Spieler erhalten Zugriff darauf, unabhängig von ihrer Edition. Einige der besonders begehrten Pearlescent‑Gegenstände sind jedoch exklusiv im Bounty Pack 2 enthalten.

Im März folgt dann das erste große Story Pack: Mad Ellie and the Vault of the Damned. Die Erweiterung bringt eine neue Zone auf Kairos, mehrere Haupt‑ und Nebenmissionen, neue Ausrüstung und zahlreiche kosmetische Inhalte.

Im Zentrum steht die Rückkehr von Fan‑Liebling Ellie, eingebettet in eine Geschichte voller kosmischem Horror und deutlich düsterem Ton. Das Story Pack kann bereits auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden.

Mit dabei ist auch der erste neue spielbare Kammerjäger in Borderlands 4: C4SH, ein ehemaliger Casino‑Dealer‑Bot, der heute als Abenteurer verfluchte Artefakte jagt. Er verfügt über drei Action Skills und drei verzweigte Skill‑Bäume mit passiven Fähigkeiten, Augments und Capstones.

Besitzer der Super Deluxe Edition erhalten automatisch Zugriff auf alle Inhalte des Bounty Pack Bundles (Bounty Packs 2–5) sowie des Vault Hunter Packs (Story Packs 1 und 2). Die Deluxe Edition enthält das komplette Bounty Pack Bundle. Alle Inhalte können auch einzeln erworben werden.