Neue Inhalte für Borderlands 4 stehen unmittelbar bevor: 2K und Gearbox Software veröffentlichen am 30. Juli 2026 das Bounty Pack 4: Murders and Acquisitions gemeinsam mit Version 1.9. Am 10. September folgen mit Story Pack 2: FL4K and the Last Resort, dem neuen Kammer-Jäger Loveless und Bounty Pack 5 gleich mehrere weitere Erweiterungen.
Die kommenden Inhalte wurden im aktuellen Gearbox DevCast vorgestellt.
Bounty Pack 4 führt in die Toxic Scowl
Bounty Pack 4 kombiniert die narrative Erweiterung Murders and Acquisitions mit Vault Card 4. Beide Inhalte können auch separat erworben werden.
In der neuen Mission geht es in die verschmutzte Wüstenschlucht Toxic Scowl. Dort unterstützen Spieler Levaine, die Anführerin der Electi, bei einem Konflikt zwischen zwei Ripper-Fraktionen: der pazifistischen Kommune The Flock und den aggressiven Blasphemers.
Entscheidungen innerhalb der wiederholbaren Mission verändern Dialoge, Kämpfe und den abschließenden Bosskampf. Abhängig vom Verlauf können zudem unterschiedliche Charaktere zur Unterstützung bereitstehen.
Als Belohnungen warten unter anderem ein Kammer-Jäger-Skin, ein Fahrzeug und ein ECHO-4-Skin. Der finale Boss sowie drei Mini-Bosse können darüber hinaus eine perlmuttfarbene Waffe und sechs legendäre Ausrüstungsgegenstände hinterlassen.
Vault Card 4 enthält zusätzlich 24 kosmetische Gegenstände im Wüstenstil und erneut auswürfelbare Ausrüstung.
FL4K kehrt im September zurück
Mit Story Pack 2: FL4K and the Last Resort folgt am 10. September gemeinsam mit Update 1.10 die nächste größere Story-Erweiterung.
Im Mittelpunkt steht FL4K, der aus Borderlands 3 bekannte Bestienmeister. Auf der Suche nach seinem verschwundenen Skag Mr. Chew verschlägt es ihn in ein überwuchertes Resort auf einer vulkanischen Dschungelinsel.
Dort stößt FL4K auf eine verdeckte Invasion des Tediore-Konzerns.
Loveless wird neuer spielbarer Kammer-Jäger
Ebenfalls am 10. September erweitert Loveless the Hacker die Auswahl der spielbaren Kammer-Jäger.
Die ehemalige Anshin-Hackerin setzt im Kampf auf kybernetische Ausrüstung und einen selbst entwickelten digitalen Virus. Dieser kann eine physische Manifestation ihres Willens erzeugen.
Zeitgleich erscheint Bounty Pack 5 mit einer weiteren narrativen Mission und Vault Card 5. Weitere Einzelheiten dazu möchte 2K zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.
Besitzer der Borderlands 4 Super Deluxe Edition erhalten Zugriff auf sämtliche Inhalte des Bounty Pack Bundle mit den Bounty Packs 2 bis 5 sowie auf das Vault Hunter Pack mit Story Pack 1 und 2. In der Deluxe Edition ist das Bounty Pack Bundle enthalten.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr geil 😃👍🏻
Absolute Empfehlung für Baller und Loot Fans
wird ja weiterhin gut unterstützt. Anfangs sah es ja eher nach einem Fail aus, da die Spielerzahlen nicht soooo teil waren
Ich glaube damals war das Problem die Performance, die ist aber aktuell gut.
Ob Flop oder nicht, das Spiel ist geil, besonders wenn man auf Ballern und Looten steht ☺️
so solls sein! Dir weiterhin viel Spaß 😉
Habe mir nun die Super Deluxe Edition für 52 geholt, also ich glaube, ich habe mit dem Warten doch alles richtig gemacht.
Ich habe zwar nur die Standardedition gekauft, dafür 21€ bei AZ als Disc Version gezahlt, mir wäre das Spiel aber definitiv auch 60€ Wert.
Wenn einem Action Ballern und Looten gefällt, dämlicher Humor und die Grafik zusagt (mir gefällt sie), dann ist es definitiv 60€ Wert und eine Empfehlung gutes Spiel.
Die DLC werde ich mir auch nicht holen.
Viel spaß beim zocken.
cool
Neues Futter für den Looter-Shooter 👌🏼
Werde ich gerne wieder reinschauen.
Warte auf die Veröffentlichung der super duper deluxe Version 🤪.
Ich konnte mich bisher nicht dazu bewegen B4 zu kaufen, 3 war schon nicht mehr so genial wie Teil 2
Mich spricht der Comic Look irgendwie überhaupt nicht an und looten ist eigentlich voll meins🤔