Borderlands 4 füllt den Sommer mit neuen Missionen, Story-DLC und Kammer-Jäger Loveless.

Neue Inhalte für Borderlands 4 stehen unmittelbar bevor: 2K und Gearbox Software veröffentlichen am 30. Juli 2026 das Bounty Pack 4: Murders and Acquisitions gemeinsam mit Version 1.9. Am 10. September folgen mit Story Pack 2: FL4K and the Last Resort, dem neuen Kammer-Jäger Loveless und Bounty Pack 5 gleich mehrere weitere Erweiterungen.

Die kommenden Inhalte wurden im aktuellen Gearbox DevCast vorgestellt.

Bounty Pack 4 führt in die Toxic Scowl

Bounty Pack 4 kombiniert die narrative Erweiterung Murders and Acquisitions mit Vault Card 4. Beide Inhalte können auch separat erworben werden.

In der neuen Mission geht es in die verschmutzte Wüstenschlucht Toxic Scowl. Dort unterstützen Spieler Levaine, die Anführerin der Electi, bei einem Konflikt zwischen zwei Ripper-Fraktionen: der pazifistischen Kommune The Flock und den aggressiven Blasphemers.

Entscheidungen innerhalb der wiederholbaren Mission verändern Dialoge, Kämpfe und den abschließenden Bosskampf. Abhängig vom Verlauf können zudem unterschiedliche Charaktere zur Unterstützung bereitstehen.

Als Belohnungen warten unter anderem ein Kammer-Jäger-Skin, ein Fahrzeug und ein ECHO-4-Skin. Der finale Boss sowie drei Mini-Bosse können darüber hinaus eine perlmuttfarbene Waffe und sechs legendäre Ausrüstungsgegenstände hinterlassen.

Vault Card 4 enthält zusätzlich 24 kosmetische Gegenstände im Wüstenstil und erneut auswürfelbare Ausrüstung.

FL4K kehrt im September zurück

Mit Story Pack 2: FL4K and the Last Resort folgt am 10. September gemeinsam mit Update 1.10 die nächste größere Story-Erweiterung.

Im Mittelpunkt steht FL4K, der aus Borderlands 3 bekannte Bestienmeister. Auf der Suche nach seinem verschwundenen Skag Mr. Chew verschlägt es ihn in ein überwuchertes Resort auf einer vulkanischen Dschungelinsel.

Dort stößt FL4K auf eine verdeckte Invasion des Tediore-Konzerns.

Loveless wird neuer spielbarer Kammer-Jäger

Ebenfalls am 10. September erweitert Loveless the Hacker die Auswahl der spielbaren Kammer-Jäger.

Die ehemalige Anshin-Hackerin setzt im Kampf auf kybernetische Ausrüstung und einen selbst entwickelten digitalen Virus. Dieser kann eine physische Manifestation ihres Willens erzeugen.

Zeitgleich erscheint Bounty Pack 5 mit einer weiteren narrativen Mission und Vault Card 5. Weitere Einzelheiten dazu möchte 2K zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Besitzer der Borderlands 4 Super Deluxe Edition erhalten Zugriff auf sämtliche Inhalte des Bounty Pack Bundle mit den Bounty Packs 2 bis 5 sowie auf das Vault Hunter Pack mit Story Pack 1 und 2. In der Deluxe Edition ist das Bounty Pack Bundle enthalten.