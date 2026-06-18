Borderlands 4: Bringt neuen Raid und Bounty Pack 3 im DevCast-Teaser

Borderlands 4 erhält neue Inhalte für Endgame und Zusatzcontent. In einem kommenden Gearbox DevCast werden Details zu Bounty Pack 3: A Zane to Kill For sowie dem neuen Raid Takedown at Hadron Abyss vorgestellt.

Das Bounty Pack 3 ist kostenpflichtiger DLC, während der Takedown-Raid für alle Spieler kostenlos verfügbar sein wird. Beide Inhalte erscheinen zusammen mit dem Version 1.8 Update am 25. Juni.

Im DevCast sprechen die Hosts Andrew Reiner und April Johnson mit Entwicklern von Gearbox über die neuen Inhalte und geben erste Einblicke in das kommende Endgame-Design von Borderlands 4.

Der Fokus liegt dabei sowohl auf neuen Aktivitäten im High-Level-Bereich als auch auf zusätzlichem Story- und Loot-Content für Spieler, die bereits im Endgame unterwegs sind.