Borderlands 4: CEO besorgt wegen erhöhter Schwierigkeit

Im Interview mit Insider Gaming offenbart Gearbox-CEO Randy Pitchford, dass man angesichts der nahenden Veröffentlichung von Borderlands 4 etwas nervös sei, ob die erhöhte Schwierigkeit mit fordernden Bosskämpfen bei Fans gut ankommen werde.
Schließlich gäbe es auch Spieler, die Borderlands für seine Erkundungsmöglichkeiten oder andere Aspekte lieben gelernt hätten. Im Endeffekt sei es aber immer möglich im Notfall ein paar Level abseits des Kampagnenfortschritts zu grinden, um einen zu starken Boss im nächsten Anlauf besiegen zu können:
„Wir haben viele Spieler, die eigentlich kein Interesse an tiefgehenden, schwierigen Herausforderungen haben; viele Leute, die es einfach lieben, die Borderlands zu erkunden oder Zeit mit den Charakteren zu verbringen.“
„Ich bin ein wenig nervös, weil es Stellen in Borderlands 4 gibt, die anspruchsvoller sind, aber eines der coolsten Dinge an Borderlands 4 ist, dass man aufgrund der Natur des RPGs, wenn etwas für einen selbst etwas zu anspruchsvoll ist, einfach irgendwo grinden und Level aufsteigen kann, um stärker zu werden.“
„Du wirst feststellen, dass Dinge, die dir als Anfänger schwergefallen sind, trivial werden, wenn du ein Profi bist. Aber wir haben die Herausforderungen definitiv ziemlich hochgeschraubt, insbesondere bei den Bossen und den Mechaniken der Bosskämpfe.“
Borderlands 4 erscheint am 12. September für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Eine Version für die Nintendo Switch 2 soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin mir sicher, dass es da ganz andere Dinge gibt, um die er besorgt sein sollte 🙂
Gute Idee erst kurz vor Release sich solche Fragen zu stellen 🤪
Ihr solltet wegen ganz anderen Dingen nervös sein. 🧐
Lächerlich sich wegen sowas Gedanken zu machen, gehört doch zu vielen Spielen dazu.
Kurz vor Release noch Sorgen zu teilen , spricht nicht gerade für das Endprodukt.
Als CEO würde ich mir eher Sorgen machen , was die Gearbox Komentare zum Spiel betrifft.
Der Schwirigkeitsgrad ist dagegen eher belanglos 🙄
Klingt so, als hätte er selbst kein Vertrauen ins Spiel und würde jetzt schon anfangen zu geringe Verkaufszahlen, schlechte Bewertungen etc rechtzufertigen…
Vermute ich auch.
Gearbox hat mit seinen Kommentaren nicht gerade dazu beigetragen das Spiel gut zu bewerben.
Das jetzt sowas kommt kurz vor dem Release sollte bei jedem die Alarm Glocken schrillen lassen.
Ich bin eher besorgt, dass mir das Spiel nicht gefallen wird. Tiny Tina habe ich nach ner halben Stunde im Free-2-Play abgebrochen. Deshalb wird es höchstens in ferner Zukunft im Sale gekauft, wenn mir vorab Videos dazu gefallen.
Bei mir ist die Borderlands Luft sowieso draussen. Vielleicht mal für 15€ im Sale, aber ohne bahnbrechende Neuerungen lockt mich das so schnell nicht mehr vor den TV. Und nein, 4 neue Charaktere gelten nicht als bahnbrechend.
sehe ich genau so. Erst mal die anderen Games und dann schön vom Wühltisch als Disk Version.
BL3 hatte mich nicht wirklich gepackt, noch dazu empfand ich es als quälend lang. Werde hier vorerst passen und die Chance das es irgendwann nachgeholt wird ist sehr gering bis unwahrscheinlich