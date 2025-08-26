Borderlands 4: CEO besorgt wegen erhöhter Schwierigkeit

26.08.2025
Image: 2K

Gearbox-CEO Randy Pitchford zeigt sich besorgt, dass nicht jedem Fan die erhöhte Schwierigkeit von Borderlands 4 gefallen könnte.

Im Interview mit Insider Gaming offenbart Gearbox-CEO Randy Pitchford, dass man angesichts der nahenden Veröffentlichung von Borderlands 4 etwas nervös sei, ob die erhöhte Schwierigkeit mit fordernden Bosskämpfen bei Fans gut ankommen werde.

Schließlich gäbe es auch Spieler, die Borderlands für seine Erkundungsmöglichkeiten oder andere Aspekte lieben gelernt hätten. Im Endeffekt sei es aber immer möglich im Notfall ein paar Level abseits des Kampagnenfortschritts zu grinden, um einen zu starken Boss im nächsten Anlauf besiegen zu können:

„Wir haben viele Spieler, die eigentlich kein Interesse an tiefgehenden, schwierigen Herausforderungen haben; viele Leute, die es einfach lieben, die Borderlands zu erkunden oder Zeit mit den Charakteren zu verbringen.“

„Ich bin ein wenig nervös, weil es Stellen in Borderlands 4 gibt, die anspruchsvoller sind, aber eines der coolsten Dinge an Borderlands 4 ist, dass man aufgrund der Natur des RPGs, wenn etwas für einen selbst etwas zu anspruchsvoll ist, einfach irgendwo grinden und Level aufsteigen kann, um stärker zu werden.“

„Du wirst feststellen, dass Dinge, die dir als Anfänger schwergefallen sind, trivial werden, wenn du ein Profi bist. Aber wir haben die Herausforderungen definitiv ziemlich hochgeschraubt, insbesondere bei den Bossen und den Mechaniken der Bosskämpfe.“

Borderlands 4 erscheint am 12. September für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Eine Version für die Nintendo Switch 2 soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

  1. Terendir 132900 XP Elite-at-Arms Silber | 26.08.2025 - 07:07 Uhr

    Bin mir sicher, dass es da ganz andere Dinge gibt, um die er besorgt sein sollte 🙂

    0
  4. Katanameister 185220 XP Battle Rifle Master | 26.08.2025 - 07:20 Uhr

    Lächerlich sich wegen sowas Gedanken zu machen, gehört doch zu vielen Spielen dazu.

    1
  5. JohnWick 69465 XP Romper Domper Stomper | 26.08.2025 - 07:31 Uhr

    Kurz vor Release noch Sorgen zu teilen , spricht nicht gerade für das Endprodukt.
    Als CEO würde ich mir eher Sorgen machen , was die Gearbox Komentare zum Spiel betrifft.
    Der Schwirigkeitsgrad ist dagegen eher belanglos 🙄

    0
    • Terendir 132900 XP Elite-at-Arms Silber | 26.08.2025 - 07:39 Uhr
      Antwort auf JohnWick

      Klingt so, als hätte er selbst kein Vertrauen ins Spiel und würde jetzt schon anfangen zu geringe Verkaufszahlen, schlechte Bewertungen etc rechtzufertigen…

      1
      • JohnWick 69465 XP Romper Domper Stomper | 26.08.2025 - 07:54 Uhr
        Antwort auf Terendir

        Vermute ich auch.
        Gearbox hat mit seinen Kommentaren nicht gerade dazu beigetragen das Spiel gut zu bewerben.
        Das jetzt sowas kommt kurz vor dem Release sollte bei jedem die Alarm Glocken schrillen lassen.

        0
  6. EdgarAllanFloh 102060 XP Profi User | 26.08.2025 - 07:53 Uhr

    Ich bin eher besorgt, dass mir das Spiel nicht gefallen wird. Tiny Tina habe ich nach ner halben Stunde im Free-2-Play abgebrochen. Deshalb wird es höchstens in ferner Zukunft im Sale gekauft, wenn mir vorab Videos dazu gefallen.

    1
  7. Hattori Hanzo 24440 XP Nasenbohrer Level 2 | 26.08.2025 - 07:56 Uhr

    Bei mir ist die Borderlands Luft sowieso draussen. Vielleicht mal für 15€ im Sale, aber ohne bahnbrechende Neuerungen lockt mich das so schnell nicht mehr vor den TV. Und nein, 4 neue Charaktere gelten nicht als bahnbrechend.

    1
  8. Phonic 276645 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.08.2025 - 09:07 Uhr

    BL3 hatte mich nicht wirklich gepackt, noch dazu empfand ich es als quälend lang. Werde hier vorerst passen und die Chance das es irgendwann nachgeholt wird ist sehr gering bis unwahrscheinlich

    0

