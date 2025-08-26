Borderlands 4: CEO besorgt wegen erhöhter Schwierigkeit

Gearbox-CEO Randy Pitchford zeigt sich besorgt, dass nicht jedem Fan die erhöhte Schwierigkeit von Borderlands 4 gefallen könnte.

Im Interview mit Insider Gaming offenbart Gearbox-CEO Randy Pitchford, dass man angesichts der nahenden Veröffentlichung von Borderlands 4 etwas nervös sei, ob die erhöhte Schwierigkeit mit fordernden Bosskämpfen bei Fans gut ankommen werde.

Schließlich gäbe es auch Spieler, die Borderlands für seine Erkundungsmöglichkeiten oder andere Aspekte lieben gelernt hätten. Im Endeffekt sei es aber immer möglich im Notfall ein paar Level abseits des Kampagnenfortschritts zu grinden, um einen zu starken Boss im nächsten Anlauf besiegen zu können:

„Wir haben viele Spieler, die eigentlich kein Interesse an tiefgehenden, schwierigen Herausforderungen haben; viele Leute, die es einfach lieben, die Borderlands zu erkunden oder Zeit mit den Charakteren zu verbringen.“ „Ich bin ein wenig nervös, weil es Stellen in Borderlands 4 gibt, die anspruchsvoller sind, aber eines der coolsten Dinge an Borderlands 4 ist, dass man aufgrund der Natur des RPGs, wenn etwas für einen selbst etwas zu anspruchsvoll ist, einfach irgendwo grinden und Level aufsteigen kann, um stärker zu werden.“ „Du wirst feststellen, dass Dinge, die dir als Anfänger schwergefallen sind, trivial werden, wenn du ein Profi bist. Aber wir haben die Herausforderungen definitiv ziemlich hochgeschraubt, insbesondere bei den Bossen und den Mechaniken der Bosskämpfe.“

Borderlands 4 erscheint am 12. September für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Eine Version für die Nintendo Switch 2 soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.