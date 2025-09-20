Borderlands 4: CEO legt unzufriedenem PC-Spieler Rückerstattung nahe

Vor einer Woche erschien der Loot-Shooter Borderlands 4 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Wie bei vielen Spielen gab es auch beim Gearbox-Titel in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung Beschwerden über technische Probleme.

Auf die Beschwerde eines PC-Spielers über Performance-Probleme sowie der Aussage, dass DLSS und Frame-Generierung nicht erforderlich sein sollten, um stabile Bildraten zu erzielen, meldete sich jetzt Gearbox CEO Randy Pitchford via X zu Wort und legte eine mögliche Rückerstattung nahe:

„Du kannst tun, was du willst“, schrieb Pitchford. „Das Spiel ist das Spiel. Wenn du damit nicht zufrieden bist, lass dir bitte dein Geld von Steam zurückerstatten. Du hast einen Vergleich mit einem Fahrzeug gezogen. Ich würde keinen Ferrari-Motor in einen Monstertruck einbauen und erwarten, dass er wie ein Ferrari fährt. Wenn du mir deine Spezifikationen mitteilst, kann ich dir helfen, deine Leistung zu optimieren.“ „Es tut mir leid, dass du es nicht gerne hörst, wenn man dir sagt, dass du DLSS verwenden sollst, aber so ist es nun einmal. Wenn du mit den dir zur Verfügung stehenden Tools zur Verbesserung der Bildrate nicht zufrieden bist und dir die Bildrate nicht gefällt, solltest du ein anderes Spiel spielen. Das Spiel ist großartig und so konzipiert, dass es bei 30 fps ein gutes Erlebnis bietet und bei 60 fps großartig ist. Wir haben auch viele Optionen zur Verfügung gestellt, mit denen du andere Kompromisse zwischen Bildrate, Auflösung und Grafikfunktionen eingehen kannst als wir es tun würden, und wir empfehlen, diese Tools zu nutzen, um das Spiel nach deinem Geschmack zu optimieren. Möchtest du Hilfe dabei, das Spielerlebnis besser an deine Vorlieben anzupassen?“

In weiteren Postings geht Pitchford genauer auf die von ihm angesprochenen zahlreichen Anpassungsoptionen bezüglich der Optimierung der Bildrate des Shooters, einer gesenkten Auflösung sowie die Vorteile von DLSS für Borderlands 4 ein.