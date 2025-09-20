Borderlands 4: CEO legt unzufriedenem PC-Spieler Rückerstattung nahe

Vor einer Woche erschien der Loot-Shooter Borderlands 4 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Wie bei vielen Spielen gab es auch beim Gearbox-Titel in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung Beschwerden über technische Probleme.
Auf die Beschwerde eines PC-Spielers über Performance-Probleme sowie der Aussage, dass DLSS und Frame-Generierung nicht erforderlich sein sollten, um stabile Bildraten zu erzielen, meldete sich jetzt Gearbox CEO Randy Pitchford via X zu Wort und legte eine mögliche Rückerstattung nahe:
„Du kannst tun, was du willst“, schrieb Pitchford. „Das Spiel ist das Spiel. Wenn du damit nicht zufrieden bist, lass dir bitte dein Geld von Steam zurückerstatten. Du hast einen Vergleich mit einem Fahrzeug gezogen. Ich würde keinen Ferrari-Motor in einen Monstertruck einbauen und erwarten, dass er wie ein Ferrari fährt. Wenn du mir deine Spezifikationen mitteilst, kann ich dir helfen, deine Leistung zu optimieren.“
„Es tut mir leid, dass du es nicht gerne hörst, wenn man dir sagt, dass du DLSS verwenden sollst, aber so ist es nun einmal. Wenn du mit den dir zur Verfügung stehenden Tools zur Verbesserung der Bildrate nicht zufrieden bist und dir die Bildrate nicht gefällt, solltest du ein anderes Spiel spielen. Das Spiel ist großartig und so konzipiert, dass es bei 30 fps ein gutes Erlebnis bietet und bei 60 fps großartig ist. Wir haben auch viele Optionen zur Verfügung gestellt, mit denen du andere Kompromisse zwischen Bildrate, Auflösung und Grafikfunktionen eingehen kannst als wir es tun würden, und wir empfehlen, diese Tools zu nutzen, um das Spiel nach deinem Geschmack zu optimieren. Möchtest du Hilfe dabei, das Spielerlebnis besser an deine Vorlieben anzupassen?“
In weiteren Postings geht Pitchford genauer auf die von ihm angesprochenen zahlreichen Anpassungsoptionen bezüglich der Optimierung der Bildrate des Shooters, einer gesenkten Auflösung sowie die Vorteile von DLSS für Borderlands 4 ein.
Was ein arroganter Typ, gut dass ich mir das Spiel nicht gekauft habe.
Gut, dass Borderlands nie mein Fall war. Daher hat der Typ von mir noch nie einen Cent gesehen und wird es auch nicht.
Ich verstehe wirklich nicht warum Gearbox den Typ überhaupt noch als CEO beschäftigt.
Er richtet mit seinen Statements nur noch Schaden für Gearbox als Entwickler Studio an.
Vielleicht gilt das heutzutage als guter Ton 🤡🙃.
Schön und gut das es solche Hilfsmittel gibt aber irgendwie habe ich das Gefühl das Entwickler verlernen ein vernünftiges Spiel „Natural“ auf den Markt zu bringen.
Wir haben es ja jetzt schon teilweise das Games bestimmte Sachen nicht mehr beherrschen die es früher gab.
Auch zB Raytracing, klar liefert das eine natürliche Lichtstimmung aber dadurch verlernen sie Akzente zu setzen in bestimmten Szenen.
Dieses ganze Deep Learning/KI-Zeug wird wohl in Zukunft immer häufiger ein willkommener Grund sein die Games nicht ordentlich zu releasen. 🫤
Das ist ja heute schon das Problem. Die Technik wird nicht genutzt, um etwas Gutes zu verbessern, sondern um Schrott gerade so spielbar zu machen.
Optimierung? Das Lassema Schön Sein (DLSS).
Das ist eine absolute Frechheit. Aber die User senden ja mit ihrem Kauf (am besten noch Vorbestellen) das Signal in Richtung Developer das dieses Vorgehen so richtig ist.
Und dann am besten noch drüber meckern.
Die absolute Notwendigkeit von Day One Patches, DLCs ohne Ende, Mikrotransaktionen, Season Passes, Spielepreise bis 130 € … All das gibt es nur, weil „wir“ das im besten Fall zulassen und im schlimmsten Fall belohnen.
Und das in einer Zeit, in der man als Gamer so viel Auswahl und Alternativen hat, wie nie zuvor.
Exakt.. treffend aufm Punkt gebracht.
🫤
Gerade digital vorbestellen ist wichtig, das Spiel könnte ja vergriffen sein 🤪.
Ach heutzutage bestellt man eigentlich nicht mehr vor um sicherzustellen das man noch ein Exemplar zum Release bekommt.
Es geht heutzutage eher um die Boni die man damit erhält .
Und jeder muss sich überlegen ob sie ihm als Grund zur Vorbestellung reichen.
Das Problem daran ist nur das viele Studios später diese Boni meist als DLC für alle zur Verfügung stellen.
Es gibt heute nur noch sehr selten Studios wo die Boni WIRKLICH limitiert sind.
Ich vermisse wirklich die gute alte Zeit wo man wirklich noch limitierte physische Extras bei einer Vorbestellung erhalten hatte.
Da heute alles digital ist , reizt mich eine Vorbestellung nur noch sehr selten.
Pitchford ist wirklich ein arroganter idiot .
Man sollte ihm nahelegen sich von sozialen Netzwerken in Zukunft fern zuhalten.
Der Typ schafft es wirklich mit jedem Statement Gearbox immer mehr gegen die Wand zu fahren.
Er sollte schleunigst als CEO ersetzt werden.
Bitte nicht das social in Social Media mit sozial übersetzen. 😉
Das machen irgendwie alle falsch. 🫣
Social ist die englische Aussprache von Sozial.
Oder was soll deiner Meinung nach Social sonst bedeuten ?
social bedeutet eigentlich eher: gesellschaftlich, gesellig
das deutsche Wort sozial dagegen: barmherzig, hilfsbereit, gemeinnützig
Aber na ja es wird in letzter Zeit so oft von allen falsch benutzt das es gerade verschmilzt. Du würdest doch zustimmen wenn ich sage das social Media nicht besonders sozial sind oder?
Aber wie so oft fängt es irgendwo falsch an.. dann wird es falsch übernommen und etabliert sich.
Ist wie mit dem Wort realisieren. Ein Bauprojekt realisiert man zusammen mit seiner Bank. Aber auf einmal sagen alle. „Oh man die gute Note in der Schule muss ich noch realisieren“
Also das Wort realisieren im Sinne von begreifen nervt genau so. Das hat in diesen Zusammenhang nix zu suchen wie im englischen das Wort realize.
Wenn es so weiter geht wird Silicon bald mit Silikone übersetzt. 🤪
Der Typ ist an Arroganz echt nicht zu überbieten. Aber hier muss ich ihm sogar recht geben. So trifft man die am härtesten, wenn’s ums Geld geht. Wenn die Spieler massenweise Rückerstattungen beantragen, das würde denen richtig wehtun. Vielleicht lernen die draus.
Spoiler : Tun sie nicht .
Würden sie daraus lernen , hätten die Aktionäre von Gearbox Pitchford bereits nach dem Alien : Colonial Marines Desaster gefeuert .
Oder nach dem kläglichen Borderlands Film Flop .
Aber wie immer wird ihm weiterhin alles zugestanden , egal wie sehr er sich und Gearbox damit schadet
Nicht das erste Mal das sich Pitchford überheblich zeigt… rächt sich langfristig immer…
Randy hat in der Vergangenheit schon so komische Dinge gesagt, da finde ich das hier noch harmlos.
Oh man, der Typ 🙈.
