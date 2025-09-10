Borderlands 4: Chaos am ikonischen Sony Centre in Berlin

Am Freitag, den 12. September können Fans in die anarchische Welt von Borderlands 4 eintauchen und sich gemeinsam mit anderen Kammerjägern gegen den Timekeeper auflehnen, in einem einmaligen, ganztägigen Event.
Bei dem Event wird das Spiel durch den weltbekannten Maul Cosplay und andere Fanlieblinge, sowie Gewinnspiele mit Borderlands 4 Masken, echtem Loot, immersiven Fotoaktionen mit einer speziellen Fotowand, beeindruckenden Kulissen und packenden Bildern zum Leben erweckt.
Details zum Event:
- Datum: Freitag, 12. September 2025
- Uhrzeit: 09:00 Uhr – 19:00 Uhr
- Wo: Sony Centre, Potsdamer Str. 2, 10785 Berlin
- Was: Eine epische Feier zu Borderlands 4
Die Feierlichkeiten starten am selben Tag, an dem Borderlands 4 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und dem PC via Steam und Epic Games Store erscheint. Fans auf der Nintendo Switch 2 können sich ab dem 03. Oktober 2025 ins Chaos stürzen.
8 Kommentare
Da bin ich wirklich gespannt wie die Verkaufszahlen sind. Hoffe danach machen sie ein neues BiA mit gescheitem MP.
Glaube ich nicht dran, kennt doch kaum noch jemand, die werden Borderlands nur noch melken.
Nice idee. Spiel ist nix für mich. Borderlands ist zu ausgelutscht
Bin gespannt wie es auf Konsolen laufen wird. Auf dem PC ist es ja aktuell eine Shitshow. Da kommt man mit einer 4080 z.B. nur mit Framegen auf die 60fps (bei 1440p) und das ist traurig.
Interessiert mich immer noch nicht .
Hab mit Cronos genug zu tun
Schöne Sache für Fans des Franchise.
Bin auf die Testberichte gespannt, die Previews sagen ja schlechte Performance voraus. Ich fand es aber lustig, dass gestern im Livestream mit Conor O’Brien nach 4 Minuten das Spiel gleichmal abgestürzt ist 🤣
Würde ik noch dort wohnen wäre ik ma vorbei gegangen 😅✌🏻 is mir zu weit jetze 🐙 danke für die Info