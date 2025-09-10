Borderlands 4: Chaos am ikonischen Sony Centre in Berlin

Zur Feier der weltweiten Veröffentlichung von Borderlands 4, entfesseln 2K und Gearbox Software das pure Chaos am ikonischen Sony Centre in Berlin.

Am Freitag, den 12. September können Fans in die anarchische Welt von Borderlands 4 eintauchen und sich gemeinsam mit anderen Kammerjägern gegen den Timekeeper auflehnen, in einem einmaligen, ganztägigen Event.

Bei dem Event wird das Spiel durch den weltbekannten Maul Cosplay und andere Fanlieblinge, sowie Gewinnspiele mit Borderlands 4 Masken, echtem Loot, immersiven Fotoaktionen mit einer speziellen Fotowand, beeindruckenden Kulissen und packenden Bildern zum Leben erweckt.

Details zum Event:

Datum : Freitag, 12. September 2025

Uhrzeit : 09:00 Uhr – 19:00 Uhr

Wo : Sony Centre, Potsdamer Str. 2, 10785 Berlin

Was: Eine epische Feier zu Borderlands 4

Die Feierlichkeiten starten am selben Tag, an dem Borderlands 4 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und dem PC via Steam und Epic Games Store erscheint. Fans auf der Nintendo Switch 2 können sich ab dem 03. Oktober 2025 ins Chaos stürzen.