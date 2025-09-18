Borderlands 4: Chaos, Koop und Milliarden Waffen im neuen Accolades Trailer

Mit dem neuen Accolades-Trailer zu Borderlands 4 rückt 2K Games den kommenden Teil des legendären Looter-Shooter-Franchise in den Fokus. Spieler erwarten Milliarden von Waffen, chaotische Gefechte und intensive Koop-Action.
Im Zentrum der Handlung steht der Kampf gegen den Timekeeper, einen skrupellosen Diktator, der die Welt des verborgenen Planeten Kairos kontrolliert. Nach einer katastrophalen Erschütterung seiner Ordnung entbrennt ein Widerstand, der die Spieler in gewaltige Kämpfe gegen mechanische Monstrositäten, blutrünstige Banditen und gefährliche Bestien führt.
Borderlands 4 bietet eine Vielzahl neuer Bewegungsoptionen wie Doppelsprünge, Gleiten, Ausweichen und den Einsatz eines Greifhakens, die das Gameplay dynamischer und taktischer gestalten.
Neben der offenen Welt und der typischen Borderlands-Atmosphäre warten abwechslungsreiche Bosskämpfe, unendlich variierende Beute und ein Mix aus neuen und bekannten Charakteren. Gespielt werden kann entweder solo oder im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern. Der Accolades Trailer unterstreicht, dass Borderlands 4 das chaotische, witzige und actiongeladene Gameplay der Reihe auf ein neues Level hebt.
Hört sich doch gut an
Ich farme aktuell seit etlichen Stunden den ersten Boss und habe dadurch richtig gutes Equipment und aktuell etwas über 3mio Credits gesammelt. Umso höher ich im Level Aufsteige, desto teurer ist ein reset. Durch das aufsammeln und verkaufen aller items, kommen so hart mehrere 100k zusammen. Macht wirklich Bock. Reicht aber langsam. Muss mich bald auf das Game konzentrieren. Das Farmen macht aber wirklich richtig Spaß. Mittlerweile ist er in 3 Sekunden gelegt.
Ich finde dass das stark auf den jeweiligen Boss ankommt, den man farmen will.
Vor Allem für dedizierten Loot.
Gestern war es bei uns in der Runde eher sehr enttäuschend bis nervig zu farmen.
Jeder Boss hat eine bestimmt Waffe. Dennoch haben alle Bosse einen gemeinsamen Loot Pool.
Mein Ziel ist es, diese Morgenröte waffe beim ersten Boss zu erhalten. Ähnlich wie bei Gears Of war. Ich weiß nicht wie diese heißt. Sie schiesst einen Strahl aus dem Himmel. So ähnlich sieht es zumindest aus. Ich habe ihn bestimmt 10h lang geformt. Aufgeteilt auf mehrere Tage. Leider noch keine bekommen. Ich Farme ihn jedoch jetzt auf Stufe „Schwer“. Hier soll die droprate um 10% erhöht sein.
Ich liebe alles was streut und das Choas und den Sound den die Waffe o Granate dann erzeugt.
Abgesehen davon, har der erste Boss gestern zu 90% nur Shottys gedroppt 🙃
Immerhin ne geile, die ich jetzt generell nutze.
Wir haben uns gestern auf Sol konzentriert und joar. Keine Ahnung woran es lag aber zu dritt war die Ausbeute sehr sehr mager. Da droppt der Boss bei Splashdive in einem Kampf mehr Loot, als Sol in drei Runden.
Ich habe gelesen, dass das Spiel nach zu langem zocken Performance Probleme bekommt. Kann jemand was dazu berichten?
Leider ja. Passiert bei mir ständig. Nervt total. Nachdem ich zurück ins Hauptgebäude gekehrt bin und das Spiel neugestartet habe, läuft es wieder flüssig.
Ich zocke auf einer PS5 Pro.
Manchmal kämpft das Spiel mit der Performance.
Ist aber bei mir persönlich völlig zufällig. Egal ob gerade viel los ist oder nicht. Im Koop hatte ich bisher nie Probleme, war aber auch nie der Host.
Generell ist es aber nie nervig und ich nehme es auch nicht so deutlich wahr wie andere.
Typischer Hypetrailer, wenn ich schon Meisterwerk lese, geht das Kopfschütteln automatisch los.
Kann dazu nichts sagen
Ich liebs 🙂
Hab so viel Spaß mit dem Game. Egal ob Solo oder im Koop.
Macht schon Spaß mit dem Schild vom Psychoboss durch die Gegner zu fetzen wenn man einen gekillt hat. Den Rest übernehmen die Raketen🤣
Was aber eigentlich schlecht ist, da man nichts anderes braucht außer alle 5 Level ein neues Legy zu holen bei dem Boss.