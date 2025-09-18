Borderlands 4: Chaos, Koop und Milliarden Waffen im neuen Accolades Trailer

Mit dem neuen Accolades-Trailer zu Borderlands 4 rückt 2K Games den kommenden Teil des legendären Looter-Shooter-Franchise in den Fokus. Spieler erwarten Milliarden von Waffen, chaotische Gefechte und intensive Koop-Action.

Im Zentrum der Handlung steht der Kampf gegen den Timekeeper, einen skrupellosen Diktator, der die Welt des verborgenen Planeten Kairos kontrolliert. Nach einer katastrophalen Erschütterung seiner Ordnung entbrennt ein Widerstand, der die Spieler in gewaltige Kämpfe gegen mechanische Monstrositäten, blutrünstige Banditen und gefährliche Bestien führt.

Borderlands 4 bietet eine Vielzahl neuer Bewegungsoptionen wie Doppelsprünge, Gleiten, Ausweichen und den Einsatz eines Greifhakens, die das Gameplay dynamischer und taktischer gestalten.

Neben der offenen Welt und der typischen Borderlands-Atmosphäre warten abwechslungsreiche Bosskämpfe, unendlich variierende Beute und ein Mix aus neuen und bekannten Charakteren. Gespielt werden kann entweder solo oder im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern. Der Accolades Trailer unterstreicht, dass Borderlands 4 das chaotische, witzige und actiongeladene Gameplay der Reihe auf ein neues Level hebt.