Borderlands 4: Charakter-Kurzfilm Demons veröffentlicht

Erlebt wie der Kammerjäger Amon, der Schmiederitter, im neuen Charakter-Kurzfilm „Demons“ zu Borderlands 4 auf eine von Kammern besessene Sekte trifft!

2K und Gearbox Software präsentieren den offiziellen Kurzfilm zu Amon der Schmiederitter als Teil einer Serie, die alle vier neuen Kammerjäger vorstellt, die auf Kairos in Borderlands 4 für Chaos sorgen.

Amon wuchs in einem Kammer-Monster-Kult auf, bis die Kammer geöffnet wurde und sich die Kreatur gegen alle seine Liebsten wandte. Als einziger Überlebender widmet der über zwei Meter große Amon sein Leben der Jagd nach Kammer-Monstern, um möglichst viele von ihnen zu töten.