Borderlands 4: Charakter-Kurzfilm „Family Reunion“ veröffentlicht

Schnallt euch an für eine Fahrt in Harlowe the Gravitars neuem Charakter-Kurzfilm „Family Reunion“ zu Borderlands 4!

2K und Gearbox Software haben den offiziellen Borderlands 4 Charakter-Kurzfilm zu Harlowe the Gravitar veröffentlicht. Es ist der letzte Teil der Serie, die die vier brandneuen Kammerjäger vorstellt, die in Borderlands 4 auf Kairos für Chaos sorgen!

Harlowe ist eine ehemalige Maliwan-Kampf-Wissenschaftlerin, die davon getrieben wird, zu verstehen, wie die Dinge funktionieren.

Auch, wenn sie dies zunächst zu einer Ausgestoßenen unter ihren Traunt-Verwandten machte, nutzte Harlowe ihren Intellekt, um neue Technologien und Gadgets als Kammerjäger aufs Schlachtfeld zu bringen. Dass Harlowe brillant ist, zeigt sich in allem, was sie tut, und Gleiches gilt für ihre Liebe fürs Leben. Harlowe bringt alles, was sie hat, mit in den Kampf, einschließlich ihrer sonnigen Art.

Borderlands 4 – Vorbestellung

Borderlands 4 erscheint weltweit am 12. September 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und auf dem PC via Steam und Epic Games Store. Das Spiel erscheint außerdem am 03. Oktober 2025 für die Nintendo Switch 2.