Borderlands 4: Charakter-Kurzfilm „Family Reunion“ veröffentlicht

2K und Gearbox Software haben den offiziellen Borderlands 4 Charakter-Kurzfilm zu Harlowe the Gravitar veröffentlicht. Es ist der letzte Teil der Serie, die die vier brandneuen Kammerjäger vorstellt, die in Borderlands 4 auf Kairos für Chaos sorgen!
Harlowe ist eine ehemalige Maliwan-Kampf-Wissenschaftlerin, die davon getrieben wird, zu verstehen, wie die Dinge funktionieren.
Auch, wenn sie dies zunächst zu einer Ausgestoßenen unter ihren Traunt-Verwandten machte, nutzte Harlowe ihren Intellekt, um neue Technologien und Gadgets als Kammerjäger aufs Schlachtfeld zu bringen. Dass Harlowe brillant ist, zeigt sich in allem, was sie tut, und Gleiches gilt für ihre Liebe fürs Leben. Harlowe bringt alles, was sie hat, mit in den Kampf, einschließlich ihrer sonnigen Art.
Borderlands 4 – Vorbestellung
- Borderlands 4 – [Xbox Series X] – 79,99 €
- Borderlands 4 Deluxe – [Xbox Series X] – 99,99 €
- Borderlands 4 – [PlayStation 5] – 79,99 €
- Borderlands 4 Deluxe – [PlayStation 5] – 99,99 €
- Borderlands 4 Super Deluxe – [PlayStation 5] – 129,99 €
Borderlands 4 erscheint weltweit am 12. September 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und auf dem PC via Steam und Epic Games Store. Das Spiel erscheint außerdem am 03. Oktober 2025 für die Nintendo Switch 2.
Gearbox kann noch soviele Videos posten ,
Nach den Statements vom CEO , könnte mir BL4 nicht uninteressanter für mich sein.
Ja, aber auf der anderen Seite wirst du für Gearbox als Kunde auch nicht weniger interessant sein – schließlich stehen da bestimmt zehn andere Käufer bereit, die es dann nehmen.
So läuft das eben.
Ich persönlich warte ohnehin lieber auf einen Sale. In nächster Zeit erscheinen ohnehin mehr als genug Spiele.
Gearbox interessiert sich doch eh nicht für seine Fans , sonst hätte man nicht als Statement rausgehauen das nur „Echte Fans“ 80+ € / Dollar für BL4 ausgeben würden.
Allein dieses Statement ist bereits so dämlich und absolut arrogant , das mir es herzlich egal ist wie „gut“ sich BL4 verkaufen wird.
Ich denke, dass viele deswegen „einen Weg finden werden, das Spiel erstmal nicht zu erwerben“ 😎.
Ich freue mich schon mega auf den vierten Teil und lang ist es ja nicht mehr hin
der Trailer macht schon Bock auf das Spiel
Ich habe noch keinen Teil komplett durchgezockt. Nach einer gewissen Zeit werden die Spiele irgendwie eintönig. Zumindestens wenn man alleine zockt
Sieht irgendwie nach heutigem standard 0815 Charakter aus