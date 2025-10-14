Borderlands 4: Das verbirgt sich im Bounty Pack 1 und Horrors of Kairos Event

Gearbox und 2K haben am Wochenende im Rahmen der PAX Australia neue Details zur Post-Launch-Roadmap von Borderlands 4 vorgestellt.

Im Mittelpunkt standen dabei das Bounty Pack 1, das erste kostenlose Saison-Mini-Event „Horrors of Kairos“ sowie der neue Endgame-Boss „Bloomreaper der Unbesiegbare“.

Bounty Pack 1: Wie Rush den Söldnertag rettete

Mit dem ersten Bounty Pack erhalten Fans neue, erzählerisch dichte Zusatzinhalte in kleinerem Format – perfekt, um erneut in die chaotische Welt von Kairos einzutauchen. In mehreren neuen Hauptmissionen schließen sich Spieler mit Rush zusammen, um dem Minister für Kultur der Zeitwächter die wahre Bedeutung des Söldnertags zu zeigen, einer festlichen Zeit des Schenkens, Feierns und gepflegten Geballers mit Freund und Familie. Ganz nebenbei wartet natürlich auch neuer legendärer Loot.

Das Bounty Pack 1 beinhaltet außerdem eine Vault-Karte mit 24 kosmetischen Items sowie 4 neu rollbaren Ausrüstungsgegenständen, die beliebig oft verdient werden können ideal, um perfekte Stats für den eigenen Build zu erzielen.

Die Belohnungen im Überblick:

4 neu rollbare Waffen

4 Kammerjäger-Köpfe (für Vex, Rafa, Amon und Harlowe)

4 Kammerjäger-Skins (für Vex, Rafa, Amon und Harlowe)

5 Waffen-Skins

5 Fahrzeug-Skins

4 ECHO-4-Drohnen-Skins

2 ECHO-4-Aufsätze

Zusätzliche Inhalte:

Neues Digirunner-Fahrzeug (freischaltbar nach Beginn der ersten Mission)

Neuer Kammerjäger-Stil (nach dem Bosskampf verfügbar)

Exklusiver ECHO-4-Drohnen-Skin (nach dem Bosskampf verfügbar)

So erhaltet ihr Bounty Pack 1:

Im Kauf der Borderlands 4 Deluxe Edition oder Super Deluxe Edition enthalten (inkl. Bounty-Pack-Bundle)

Alternativ als Teil des Bounty-Pack-Bundles oder einzeln erhältlich

Wie Rush den Söldnertag rettete, ist das erste von insgesamt vier geplanten Bounty Packs. Weitere Details zu den kommenden DLCs werden in den nächsten Monaten bekannt gegeben.

Kostenloses Saison-Mini-Event: Horrors of Kairos

Zwischen dem 23. Oktober und 6. November wartet auf alle Spieler ein schaurig-schönes Highlight: das kostenlose, zeitlich begrenzte Event „Horrors of Kairos“. Beim Kampf gegen Weltbosse sorgt ein blutiger Wettereffekt, Blutregen über Kairos, für echte Gänsehaut. Wer die Bosse besiegt, hat die Chance auf neue legendäre Waffen und kann über SHiFT-Codes auf den offiziellen Borderlands-Kanälen saisonale Cosmetics freischalten.

Kostenlose Endgame-Updates: Bloomreaper der Unbesiegbare

Als besonderes Highlight für Endgame-Fans erscheint im vierten Quartal der gefürchtete Bloomreaper der Unbesiegbare, der erste in einer Reihe von kostenlosen Endgame-Bossen. Der Titel „Unbesiegbar“ erinnert an die ikonischen Raid-Bosse aus Borderlands 2. Diese Gegner sind zwar nicht wirklich unsterblich, aber sie stellen Spieler mit riesigen Lebenspunkten, vernichtenden Angriffen und neuen Kampfmodifikatoren auf die Probe.