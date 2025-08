Borderlands 4: Die Entstehung von Rafa im neuen Beyond-Video

Autor:, in / Borderlands 4

BEYOND THE BORDERLANDS #6: Designing Rafa – Borderlands 4 gestattet Blick hinter die Bühne des Exo‑Soldaten!

In BEYOND THE BORDERLANDS #6 präsentiert Gearbox den neuen Vault Hunter Rafa, den Exo‑Soldier von Borderlands 4.

Rafa war einst ein Tediore‑Soldat im Projekt LiveFrame, bevor er sich mit einem hochentwickelten Deadframe‑Exo‑Suit vom Unternehmen lossagte. Im offiziellen Charakter‑Short „YOLT“ schildert Rafa seine Vergangenheit und den dramatischen Ausstieg bei der grausamen Tediore-Demonstration, die zum Wendepunkt seiner Freiheit wurde.

Rafas Waffenset ist vielfältig und mit technischer Brillanz gestaltet: die Arc‑Knives ermöglichen überraschend starke Nahkampfangriffe mit Third‑Person-Perspektive und enden in der Blade Fury, einer schockschadenbehafteten Wirbelattacke.

Die Peacebreaker-Cannons fungieren als Schultergeschütze mit Zielerfassung, lassen sich upgraden oder als stationäre Türme positionieren. Die APOPHIS Lance transformiert Rafas Arm in eine Plasmakanone mit aufladungsgeladenen Schüssen.

Rafas passive Fähigkeit Overdrive belohnt den aktiven Einsatz seiner Action-Skills und steigert Tempo und Schadenspotenzial bei Nutzung. Diese Mechanik fördert eine dynamische Spielweise, die besonders erfahrene Spieler und Neueinsteiger gleichermaßen ansprechen könnte.