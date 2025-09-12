Borderlands 4: Die ersten 35 Minuten Gameplay auf der Xbox Series X

In einem neuen Video zeigen wir euch die ersten 35 Minuten aus Borderlands 4 auf der Xbox Series X.

In Borderlands 4 verschlägt es euch auf den geheimnisvollen Planeten Kairos, der lange Zeit durch eine Barriere vor den Augen des Universums verborgen war.

Nachdem Lilith die Mondstation Elpis von Pandora teleportierte, wurde diese Barriere zerstört und Kairos offenbarte sich als ein Ort voller Konflikte, Rebellionen und neuer Gefahren.

Auf Kairos herrscht der tyrannische Timekeeper, der seine Macht durch Überwachung, cybernetische Implantate und eine fanatische Anhängerschaft sichert.

Während er die Bevölkerung mit eiserner Hand kontrolliert, formieren sich immer mehr Widerstandsgruppen, die seine Herrschaft beenden wollen. An eurer Seite steht unter anderem die Crimson Resistance, die mit allen Mitteln versucht, die Unterdrückung zu brechen.

Als neue Vault Hunter taucht ihr mitten in diesen Kampf ein. Eure Mission ist es, die Rebellion anzuführen, das Regime des Timekeepers zu schwächen und dabei die Geheimnisse des Planeten aufzudecken.

Damit ihr einen ersten Eindruck bekommt, zeigen wir euch in einem neuen Video die ersten 35 Minuten Gameplay aus Borderlands 4.

